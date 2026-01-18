ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Saiba quem assume vaga na Alba após morte de Alan Sanches

Deputado morreu no último sábado (17), vítima de um infarto fulminante

Maria Raquel Brito

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 16:19

Alan Sanches morreu no último sábado (17), vítima de um infarto fulminante Crédito: AscomALBA/AgênciaALBA

Após a morte do deputado estadual Alan Sanches (União Brasil) neste sábado (17), quem deve assumir a vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) é Luciano Ribeiro (União Brasil), ex-prefeito de Caculé, no sudoeste baiano.

Advogado formado pela Faculdade de Direito Teófilo Otoni em 1983, Ribeiro ficou como primeiro suplente do União Brasil na Alba nas eleições de 2022, quando recebeu 63.640 votos.

Nas redes sociais, ele lamentou a morte de Alan Sanches e declarou que a Bahia perdeu um dos quadros mais importantes.

“Ele era desses amigos que a gente confia, respeita e admira. Um médico que cuidava das pessoas com verdade, e um homem público que nunca esqueceu de ser humano. Mesmo com mandato, ele nunca deixou de atender como profissional de saúde, principalmente aos mais vulneráveis e debilitados”, escreveu.

Nascido e criado em Caculé, Luciano Ribeiro comandou o município entre 2005 e 2012, pelo então partido Democratas. Entre 2003 e 2014, foi presidente da sigla na cidade. Em 2014, foi eleito deputado estadual, também pelo DEM.

Em 2023, atuou por seis meses como secretário municipal da Ordem Pública em Salvador, mas deixou o cargo para se dedicar a projetos profissionais e pessoais, conforme informou ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) à época.

Na Alba, Luciano Ribeiro foi vice-presidente da Comissão Especial de Assuntos Territoriais e Emancipação (entre 2015 e 2017) e das comissões de Constituição e Justiça (2016) e de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle (2017).