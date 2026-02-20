Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5ª edição da Barco Show Bahia abre temporada de eventos náuticos no Brasil

Evento será realizado de 12 a 15 de março, na Marina Porto Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:47

Barco Show Bahia chega a 5º edição
Barco Show Bahia chega a 5º edição Crédito: Divulgação

A Barco Show Bahia chega a sua 5º edição neste ano e promete, mais uma vez, transformar Salvador no grande palco do universo náutico brasileiro. Entre os dias 12 e 15 de março, o evento retorna integrando áreas flutuantes e espaços em terra firme, oferecendo ao público uma experiência ainda mais imersiva pensada para toda a família.

Realizada na Marina Porto Salvador, a Barco Show se consolida como a maior feira impulsionadora de negócios, produtos e serviços do setor náutico no Norte e Nordeste do país. O evento reúne estaleiros, fabricantes, fornecedores, investidores e apaixonados pelo mar, criando um ambiente estratégico para lançamentos, networking e fortalecimento da cadeia produtiva náutica.

Com uma trajetória marcada por edições de sucesso em diferentes regiões do Brasil, a Barco Show Eventos retorna à Bahia, berço do projeto, com uma proposta ainda mais robusta, apostando em inovação, estrutura ampliada e alto padrão de qualidade. Segundo Hugo Leonardo Assis, CEO da Barco Show Eventos, a escolha da Bahia como ponto de partida da temporada náutica no país reforça a relevância do estado para o setor.

“A Bahia tem uma relação histórica e cultural com o mar. É aqui que o setor náutico brasileiro dá o seu primeiro passo a cada ano. A Barco Show Bahia abre oficialmente a temporada de eventos náuticos no Brasil, valorizando nosso estado e mostrando ao país a força e o potencial deste mercado”, destaca.

Mais recentes

Imagem - Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados

Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados
Imagem - Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West

Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West
Imagem - Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão