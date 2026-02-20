NEGÓCIOS

5ª edição da Barco Show Bahia abre temporada de eventos náuticos no Brasil

Evento será realizado de 12 a 15 de março, na Marina Porto Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:47

Barco Show Bahia chega a 5º edição Crédito: Divulgação

A Barco Show Bahia chega a sua 5º edição neste ano e promete, mais uma vez, transformar Salvador no grande palco do universo náutico brasileiro. Entre os dias 12 e 15 de março, o evento retorna integrando áreas flutuantes e espaços em terra firme, oferecendo ao público uma experiência ainda mais imersiva pensada para toda a família.

Realizada na Marina Porto Salvador, a Barco Show se consolida como a maior feira impulsionadora de negócios, produtos e serviços do setor náutico no Norte e Nordeste do país. O evento reúne estaleiros, fabricantes, fornecedores, investidores e apaixonados pelo mar, criando um ambiente estratégico para lançamentos, networking e fortalecimento da cadeia produtiva náutica.

Com uma trajetória marcada por edições de sucesso em diferentes regiões do Brasil, a Barco Show Eventos retorna à Bahia, berço do projeto, com uma proposta ainda mais robusta, apostando em inovação, estrutura ampliada e alto padrão de qualidade. Segundo Hugo Leonardo Assis, CEO da Barco Show Eventos, a escolha da Bahia como ponto de partida da temporada náutica no país reforça a relevância do estado para o setor.