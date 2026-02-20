Acesse sua conta
Mais de 130 celulares roubados no Carnaval de Salvador são recuperados

Saiba como fazer o resgate de aparelhos roubados durante a festa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:42

Polícia Civil
Polícia Civil realizou operações durante o Carnaval  Crédito: Pedro Moraes/Ascom PCBA

A Polícia Civil da Bahia divulgou, nesta sexta-feira (20), que 134 celulares roubados durante o período do Carnaval foram recuperados. Os aparelhos estão sendo devolvidos aos donos. 

A entrega dos aparelhos recuperados está condicionada à realização de agendamento prévio, feito exclusivamente por meio de mensagens oficiais encaminhadas pela Polícia Civil.

A instituição reforça que não solicita dados pessoais ou informações por mensagens. No momento da retirada, as vítimas deverão apresentar, obrigatoriamente, documento oficial de identificação com fotografia ou nota fiscal do dispositivo.

Vítimas de furto ou roubo de celulares que registraram ocorrência recebem comunicação oficial por e-mail, informando que seus casos estão sob análise, segundo a polícia. 

A ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio de seus núcleos de rastreamento e recuperação, em conjunto com o Departamento de Inteligência Policial (DIP), e integra a operação Mobile 360º. Investigações continuam para localizar outros dispositivos e identificar suspeitos. 

De acordo com o delegado-geral adjunto de Operações, Jorge Figueiredo, cada ocorrência registrada gera inteligência e movimenta uma engrenagem operacional estruturada para localizar os aparelhos e responsabilizar os envolvidos. “Nosso compromisso é reprimir com firmeza a receptação e devolver o bem ao seu legítimo proprietário”, diz. 

Durante o Carnaval 2026, foram realizadas 65 prisões em flagrante, o que representa um aumento em relação ao ano passado, quando foram 48. Além disso, 57 mandados de prisão foram cumpridos no período da festa. 

