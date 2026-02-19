Acesse sua conta
Carnaval tem 437 violações de direitos humanos; 52% dos casos ocorreram no Circuito Barra-Ondina

Dados são do Plantão Integrado dos Direitos Humanos

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:40

Trabalho infantil no Carnaval
Trabalho infantil no Carnaval Crédito: Débora Klempous/Divulgação

Salvador teve 437 ocorrências de violação de direitos humanos neste Carnaval. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (18) pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH). Dessas, 52% foram no Circuito Barra-Ondina.

Do total de registros, 50% foram classificados como provável crime, 30% como violação de direitos e 20% como vulnerabilidade social. O trabalho infantil lidera os casos, com 118 registros, a maioria envolvendo crianças negras acompanhando vendedores ambulantes. Também foram contabilizadas 56 situações de crianças e adolescentes em contexto de vulnerabilidade.

Entre os crimes registrados, destacam-se 58 ocorrências de violência física, 27 crimes sexuais e 29 casos de trabalho indecente, além de episódios de racismo, LGBTfobia e violência institucional. Mulheres negras aparecem como principais vítimas nos casos de violência física e sexual.

Os números são do Plantão Integrado dos Direitos Humanos, realizado nas principais festas populares do estado. Com mais de 40 instituições e cerca de 200 profissionais mobilizados, o Plantão atuou em postos fixos e equipes volantes nos circuitos.

Entre os destaques estão a Patrulha Inclusiva e identificação de pessoas surdas, que somam mais de 100 atendimentos. Com recorde de 601 crianças acolhidas pelo programa Salvador Acolhe, mais de 22 mil pulseiras também foram distribuídas para o público infantil. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realizou 43 fiscalizações durante a festa.

