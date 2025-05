CULTURA

‘Fazemos espetáculos tão grandiosos quanto os deles’, diz Daniela Mercury após show de Lady Gaga

Cantora publicou texto pedindo valorização da música nacional

Após o show de Lady Gaga no último sábado (3), Daniela Mercury aproveitou o espaço nas redes sociais para pedir mais investimentos na música nacional. "Os artistas brasileiros realizam espetáculos tão grandiosos, quanto os de Madonna e Lady Gaga, com públicos tão grandiosos quanto os delas", argumentou.>

A cantora fez uma publicação na segunda-feira (5) mostrando seus shows lotados em locais turísticos, como em Copacabana (RJ), no Farol da Barra (BA) e na Rua da Consolação (SP), e pedindo patrocínios para os músicos levarem a música brasileira para fora do país. >

"Há anos invisto por conta própria para levar meu trabalho ao exterior. E se tivéssemos a oportunidade de realizar grandes shows de artistas brasileiros fora do Brasil? E se empresas brasileiras patrocinassem nossas turnês internacionais?", questionou. >

Apesar do alerta, a artista ainda elogiou o show internacional no Rio de Janeiro e disse que a iniciativa alegra e enriquece cultural e economicamente o país. Ela ainda tomou o evento como exemplo para que a população e os políticos brasileiros compreendam a importância das artes na promoção da imagem das cidades, dos estados e do país. >