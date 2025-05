CAUSOU POLÊMICA

Evangélica, ex-atriz da Globo diz que show de Lady Gaga é um 'culto a Satanás'

Karina Bacchi detonou apresentação da cantora no Rio de Janeiro e causou revolta nas redes sociais

Karina Bacchi detonou o show comandado por Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro . A apresentação, que aconteceu no último sábado (3), reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas . Evangélica, a ex-atriz da Globo disse que o espetáculo da cantora americana teria elementos com conotação satânica.>

As declarações foram dadas durante uma transmissão ao vivo ao lado do pastor Miquéias Oliveira, em suas redes sociais. Karina falou sobre suas "preocupações" sobre o que chamou de "aspectos espirituais" do show, especialmente relacionados à estética e simbolismos do novo álbum de Gaga, "Mayhem".>