Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Público pede eliminação de participante de A Fazenda 17 após fala polêmica

Cantora Gabily dividiu opiniões dentro e fora do reality show

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:15

Gabily em 'A Fazenda 17'
Gabily em 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução

A nova temporada do reality show "A Fazenda" mal estreou e o público já está pedindo a eliminação de uma participante. A cantora Gabily virou alvo dos internautas após confessar que seu objetivo principal no programa não é o prêmio milionário oferecido pela Record, mas sim a visibilidade que a atração pode dar.

"Sou cantora, influenciadora e empresária. Talvez meu objetivo final não seja o prêmio, estou sendo sincera. Não que eu não precise. Se eu ganhar, vou poder investir na minha carreira, porque não quero mais depender de ninguém, muito menos de homem nenhum. Meu maior prêmio será sair daqui e que me enxerguem como eu realmente sou, porque eu sei que sou f*da", disse Gabily em seu discurso de apresentação.

Confira as novidades da sede de "A Fazenda 17"

Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record
1 de 13
Sede de "A Fazenda 17" por Edu Moraes/Record

Apesar de mostrar sinceridade, a cantora acabou causando uma revolta. Durante a primeira dinâmica de pódio, em que cada participante deveria escolher alguém para deixar o jogo, a artista foi apontada por Yoná Sousa como a mais dispensável. "Ela falou que não veio para o prêmio, mas para se promover. Então, Gabily, você já foi vista, não precisa brigar pelo dinheiro", afirmou a peoa.

Nas redes sociais, o discurso da cantora também dividiu opiniões. "Desde já sou fora Gabily", escreveu uma pessoa. "Como alguém entra em A Fazenda e não quer ganhar? Kkkkkkkk Já pode sair", afirmou outra.

Gabily

Gabily e Neymar por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
1 de 19
Gabily e Neymar por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - 'A Fazenda 17': Galisteu deixa escapar segredo sobre infiltrados e estraga dinâmica inédita

'A Fazenda 17': Galisteu deixa escapar segredo sobre infiltrados e estraga dinâmica inédita

Imagem - Raquel Brito manda indireta após entrada da ex-cunhada Tàmires Assîs em A Fazenda 17

Raquel Brito manda indireta após entrada da ex-cunhada Tàmires Assîs em A Fazenda 17

Imagem - Viih Tube quebra o silêncio sobre entrada do pai em A Fazenda 17 após briga e afastamento

Viih Tube quebra o silêncio sobre entrada do pai em A Fazenda 17 após briga e afastamento

Mais recentes

Imagem - Veja a reação de Paula Lavigne após reencontro com Silva; cantor debochou de Caetano e da esposa

Veja a reação de Paula Lavigne após reencontro com Silva; cantor debochou de Caetano e da esposa
Imagem - Como evitar que o cabelo fique oleoso rápido: veja 6 dicas práticas e fáceis

Como evitar que o cabelo fique oleoso rápido: veja 6 dicas práticas e fáceis
Imagem - Veja técnicas práticas para desenvolver autocontrole e manter o foco

Veja técnicas práticas para desenvolver autocontrole e manter o foco

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
02

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia
03

Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia

Imagem - Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais
04

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais