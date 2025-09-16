MAS JÁ?

Público pede eliminação de participante de A Fazenda 17 após fala polêmica

Cantora Gabily dividiu opiniões dentro e fora do reality show

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:15

Gabily em 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução

A nova temporada do reality show "A Fazenda" mal estreou e o público já está pedindo a eliminação de uma participante. A cantora Gabily virou alvo dos internautas após confessar que seu objetivo principal no programa não é o prêmio milionário oferecido pela Record, mas sim a visibilidade que a atração pode dar.

"Sou cantora, influenciadora e empresária. Talvez meu objetivo final não seja o prêmio, estou sendo sincera. Não que eu não precise. Se eu ganhar, vou poder investir na minha carreira, porque não quero mais depender de ninguém, muito menos de homem nenhum. Meu maior prêmio será sair daqui e que me enxerguem como eu realmente sou, porque eu sei que sou f*da", disse Gabily em seu discurso de apresentação.

Confira as novidades da sede de "A Fazenda 17" 1 de 13

Apesar de mostrar sinceridade, a cantora acabou causando uma revolta. Durante a primeira dinâmica de pódio, em que cada participante deveria escolher alguém para deixar o jogo, a artista foi apontada por Yoná Sousa como a mais dispensável. "Ela falou que não veio para o prêmio, mas para se promover. Então, Gabily, você já foi vista, não precisa brigar pelo dinheiro", afirmou a peoa.

Nas redes sociais, o discurso da cantora também dividiu opiniões. "Desde já sou fora Gabily", escreveu uma pessoa. "Como alguém entra em A Fazenda e não quer ganhar? Kkkkkkkk Já pode sair", afirmou outra.