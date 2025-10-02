Acesse sua conta
Ivete celebra os 16 anos do filho Marcelo com homenagem emocionante: ‘O maior amor que eu poderia provar’

Cantora compartilha fotos e declarações nas redes sociais, exaltando qualidades do adolescente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:41

Ivete Sangalo e Marcelo Cady
Ivete Sangalo e Marcelo Cady Crédito: Redes sociais

Ivete Sangalo começou esta quinta-feira (2) em clima de festa e emoção. A cantora usou seu perfil no Instagram para parabenizar o primogênito, Marcelo, que completa 16 anos, compartilhando fotos do filho ainda pequeno e mensagens cheias de afeto.

Em seu texto, Ivete destacou o crescimento do filho e a decisão dele de seguir os passos musicais da mãe. “Eu me emociono só pensando aqui o quanto eu tenho pra falar sobre você. Sobre esse cara que chegou trazendo o meu sorriso mais puro e leve, trouxe pra minha vida o sentido mais completo de existir. O maior amor que eu poderia provar você me trouxe. A mamãe tem orgulho de você, meu filhão! Você é um cara tão especial, tão generoso e de uma doçura que não tem tamanho. Humano! Você é humano e isso é o que você deixa na vida de cada um que lhe conhece! Eu te amo demais mãe. Mamãe tá aqui com você pra tudo! Estamos juntos nessa caminhada linda que é ser sua mãe. Que sorte viu mano!”, escreveu a cantora.

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo e Marcelinho por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo e Marcelinho por Reprodução/Instagram
Filho de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
Filho de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
Filho de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
Filho de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
Filho de Ivete Sangalo por Reprodução | Redes Sociais
1 de 7
Ivete Sangalo e Marcelinho por Reprodução/Instagram

Além das palavras emocionantes, Ivete também revelou alguns apelidos carinhosos que Marcelo recebe em casa, mostrando a relação próxima e afetuosa entre mãe e filho.

Tags:

Ivete Sangalo

