Ximbinha é processado por uso de músicas de artista falecido, diz colunista

Ex-marido de Joelma e sua empresa X Shows Produções Musicais são acusados de explorar obras de Tonny Brasil sem autorização

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:41

Ximbinha e sua banda Cabaré do Brega são alvos de ação por direitos autorais
Ximbinha e sua banda Cabaré do Brega são alvos de ação por direitos autorais Crédito: Reprodução

Ximbinha, ex-marido de Joelma, está envolvido em um processo judicial relacionado à exploração de músicas de um artista já falecido, segundo a coluna de Fábia Oliveira. O músico e sua empresa, X Shows Produções Musicais, foram processados em julho de 2025 pela Editora Inspiração Musical, que afirma ser titular de obras de Antonio Luiz do Carmo Conceição, conhecido como Tonny Brasil.

De acordo com a ação, Ximbinha teria utilizado seis composições de Tonny em álbuns, DVDs e plataformas digitais da banda Cabaré do Brega, da qual é líder artístico e gestor, sem obter autorização legal. A editora pede à Justiça a retirada imediata das obras do músico e uma indenização por danos morais de R$ 200 mil.

O pedido de liminar foi indeferido, mas o processo segue em andamento. Até o momento, Ximbinha ainda não foi oficialmente citado pela Justiça.

Tags:

Música Processo Justiça

