Ximbinha é processado por uso de músicas de artista falecido, diz colunista

Heider Sacramento
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:41
Ximbinha, ex-marido de Joelma, está envolvido em um processo judicial relacionado à exploração de músicas de um artista já falecido, segundo a coluna de Fábia Oliveira. O músico e sua empresa, X Shows Produções Musicais, foram processados em julho de 2025 pela Editora Inspiração Musical, que afirma ser titular de obras de Antonio Luiz do Carmo Conceição, conhecido como Tonny Brasil.
Joelma e Ximbinha
De acordo com a ação, Ximbinha teria utilizado seis composições de Tonny em álbuns, DVDs e plataformas digitais da banda Cabaré do Brega, da qual é líder artístico e gestor, sem obter autorização legal. A editora pede à Justiça a retirada imediata das obras do músico e uma indenização por danos morais de R$ 200 mil.
O pedido de liminar foi indeferido, mas o processo segue em andamento. Até o momento, Ximbinha ainda não foi oficialmente citado pela Justiça.