TELEVISÃO

Luiz Bacci dá 'dica' errada e cantor famoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão

Participante acabou cometendo erro bobo e deixou escapar o prêmio

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:27

Patricia Abravanel à frente do Show do Milhão Crédito: Reprodução

O cantor Falcão ficou bem perto de levar uma bolada durante participação no Show do Milhão, do Programa Silvio Santos. O artista foi um dos participantes do quadro, que reuniu diversos famosos no último domingo (10). Entre eles, algumas celebridades como os 'universitários': a apresentadora Rebeca Abravanel, a cantora Luiza Possi e o jornalista Luiz Bacci. Este último, porém, passou de herói a vilão ao tentar ajudar Falcão.

O comandante do "Alô, Você", do SBT, auxiliou o artista quando ele precisou responder uma questão complicada: "Sine qua non’ é uma locução do latim que faz referência a uma condição que é...". As alternativas eram: 1) intolerável, 2) impossível; 3) imutável; 4) indispensável.

Patrícia Abravanel 1 de 6

"Eles estão com cara de que não estão sabendo não", brincou Patricia Abravanel. Luiza então opinou: "Eu acho que eu sei. Se eu errar vou sair correndo. É indispensável". Bacci concordou: "Ela está certíssima. Para fazer um bom programa, sine qua non você ter um bom programa, é si qua non você ter bons convidados", explicou. “Muito fácil para mim depois da Luiza e do Bacci, porque é a número 4. Com certeza. Por livre e espontânea cópia", completou Rebeca.

Falcão ouviu o palpite dos 'universitários' e levou para casa R$ 5 mil. Porém, acabou perdendo tudo na questão que valia R$ 100 mil. E com uma 'ajudinha' de Bacci.

Luiz Bacci 1 de 7

A pergunta era: "O que é o efeito Dunning-Kruger?", com as seguintes alternativas: 1) técnica de pintura, 2) ignorantes confiantes, 3) memória fotográfica, 4) dúvida cognitiva. O jornalista incentivou o artista a dizer a resposta 1, mas a correta era a 2. Trata-se de um viés cognitivo em que pessoas com baixa habilidade em uma área específica tendem a superestimar sua competência, enquanto pessoas com alta habilidade podem subestimar suas capacidades.