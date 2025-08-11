Luiz Bacci dá 'dica' errada e cantor famoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:27
O cantor Falcão ficou bem perto de levar uma bolada durante participação no Show do Milhão, do Programa Silvio Santos. O artista foi um dos participantes do quadro, que reuniu diversos famosos no último domingo (10). Entre eles, algumas celebridades como os 'universitários': a apresentadora Rebeca Abravanel, a cantora Luiza Possi e o jornalista Luiz Bacci. Este último, porém, passou de herói a vilão ao tentar ajudar Falcão.
O comandante do "Alô, Você", do SBT, auxiliou o artista quando ele precisou responder uma questão complicada: "Sine qua non’ é uma locução do latim que faz referência a uma condição que é...". As alternativas eram: 1) intolerável, 2) impossível; 3) imutável; 4) indispensável.
Patrícia Abravanel
"Eles estão com cara de que não estão sabendo não", brincou Patricia Abravanel. Luiza então opinou: "Eu acho que eu sei. Se eu errar vou sair correndo. É indispensável". Bacci concordou: "Ela está certíssima. Para fazer um bom programa, sine qua non você ter um bom programa, é si qua non você ter bons convidados", explicou. “Muito fácil para mim depois da Luiza e do Bacci, porque é a número 4. Com certeza. Por livre e espontânea cópia", completou Rebeca.
Falcão ouviu o palpite dos 'universitários' e levou para casa R$ 5 mil. Porém, acabou perdendo tudo na questão que valia R$ 100 mil. E com uma 'ajudinha' de Bacci.
Luiz Bacci
A pergunta era: "O que é o efeito Dunning-Kruger?", com as seguintes alternativas: 1) técnica de pintura, 2) ignorantes confiantes, 3) memória fotográfica, 4) dúvida cognitiva. O jornalista incentivou o artista a dizer a resposta 1, mas a correta era a 2. Trata-se de um viés cognitivo em que pessoas com baixa habilidade em uma área específica tendem a superestimar sua competência, enquanto pessoas com alta habilidade podem subestimar suas capacidades.
Falcão, no entanto, foi bastante elogiado nas redes sociais por sua participação. "Eu só queria ter metade do QI do Falcão, para me dá bem neste semestre" , disse uma internauta. "Uma pena o Falcão ter errado, arriscou, jogou, foi muito bem no jogo" , disse outro.