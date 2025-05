ENTRETENIMENTO

Oito grupos femininos de K-pop para você se familiarizar com este universo

Assim como os homens, as idols passam por pedidos de trainees rigorosos e trabalham duro para entregar shows, MVs, álbuns e performances de alta qualidade

M Márcia Luz



Fernanda Varela

Gabriela Cruz

Publicado em 18 de maio de 2025 às 23:41

Blackpink Crédito: divulgação

Em uma industrial musical dominada pelos grupos masculinos, como o K-pop, a presença feminina precisa ser reconhecida e celebrada. Mesmo ainda tendo menor destaque e reconhecimento, as idols passam por processos seletivos e de formação tão intensos quanto os rapazes; trabalham duro e entregam álbuns, MVs e shows de grande qualidade. Muitas vezes, elas fazem parte, inclusive, das mesmas agências e empresas que gerenciam a carreira das boys bands. >

Os próprios membros dos grupos masculinos, em respeito às artistas, sempre prestigiam suas apresentações e convidam para feats e challenges de coreografias. As interações só não são mais frequentes, porque parte dos fandons, muitas vezes, cria rivalidade entre si e não raro respondem às colaborações com hate, por ciúmes dos idols. >

Os grupos femininos não são uma novidade. Nomes como 2N1, Girl 's Generation e Wonder Girls já movimentaram a cena kpoper e são referências para a nova geração. Atualmente temos diversos grupos na ativa, com estilos, idades e musicalidade variadas, aqui vamos destacar alguns deles para quem ainda não conhece começar a se familiarizar com a atuação feminina neste universo. Vale a pena começar por esses e pesquisar os demais para se inteirar do cenário. >

Blackpink

Formado por Lisa, Jisoo, Rosé e Jennie, o grupo é um dos mais famosos hoje, possui um dos maiores fandoms do mundo - o Blink - e essa popularidade, inclusive, é vista fora da Coreia do Sul, o que já rendeu contratos de todas elas com grandes marcas. Lançado em 2016, o Blackpink já conquistou conquistou posições impressionantes na BillBoard e possui bilhões de visualizações no YouTube. Além da fama em grupo, as integrantes se tornaram reconhecidas individualmente por seus projetos pessoais e hoje cada uma tem carreira solo em paralelo.>

A integrante Lisa lançou o mini álbum Lalisa, em 2021; montou sua própria gravadora e, este ano, apresentou o segundo álbum: Alter Ego, trazendo colaborações com Megan Thee Stallion, Doja Cat, Tyla, Raye, ROSALÍA 8 Future. Em abril, a rapper fez duas apresentações no Coachella e, recentemente, foi divulgada a parceria dela com Adam Levine do Maroon 5 em Priceless, que já está nos streamings. Fora da música, Lisa foi a primeira integrante a participar também de dramas. >

Em 2024, a vocalista Rosé lançou seu primeiro álbum de estúdio e teve como single principal a música APT, uma colaboração com Bruno Mars, que chegou ao primeiro lugar da Billboard Global 200. A collab de sucesso também trouxe Rosé ao Brasil como convidada do show do cantor, no Rio de Janeiro. Terceira personalidade coreana mais seguida no Instagram, teve sua popularidade revertida também em contratos com as marcas Tiffany & Co, Yves Saint Laurent e Puma. Recentemente, apareceu no Met Gala, assim como suas companheiras de banda, Lisa e Jennie. Também lançou o single Messy, que integra a trilha sonora do filme F1, dirigido por Joseph Kosinski (Top Gun Maverick). No YouTube, o MV a alcançou 340 mil visualizações em apenas 45 minutos, no lançamento.>

Cantora, compositora e dançarina, a integrante Jennie também é uma das mais populares. Considerada uma fashion girl, é embaixadora global da Chanel e, no Met Gala 2025, surpreendeu em um look com inspiração dos anos 20 e 30 da marca, que levou 330 horas para ser confeccionado. >

Além de vários prêmios como solista, em 2023, também criou sua própria gravadora, a Old Atelier. Em abril passado fez show no Coachella com repertório de grandes sucessos e músicas do álbum Ruby. >

Jisoo fez sua estreia solo em 2013 com o single Me, conquistando primeiro lugar no Circle Album. Além da música, a artista já participou de vários kdramas e chegou a ser premiada como atriz. Através de sua gravadora Blissoo e da Warner Records lançou, em fevereiro de 2025, primeiro extended play, Amortage, que tem como música principal Earthquake, que fala sobre um novo amor. >

O grupo Blackpink já conquistou recordes de estreia na Billboard e no Youtube, acumulando bilhões de visualizações em seus vídeos. Boombayah, Kill This Love e DDU-DU DDU-DU possuem sozinhos mais de um bilhão de visualizações no Youtube. Após quase dois anos de pausa, em 5 de julho, o grupo inicia nova turnê, Deadline, no Goyang Stadium, na Coreia do Sul. Os shows vão acontecer também em Los Angeles, Nova York, Chicago e Tóquio. Até lá, quem quiser conhecer mais sobre o grupo, pode assistir ao documentário Blackpink: Light Up the Sky (2020), disponível na Netflix. >

Twice

Twice Crédito: divulgação

Quem acompanhou os shows do Coldplay em Seul, no mês de abril, viu a apresentação do Twice, grupo convidado do vocalista Chris Martin, que é um admirador do kpop. >

Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu - debutaram como grupo em 2015 e a formação aconteceu através de um reality show chamado SIXTEEN, como acontece com frequência na Coreia do Sul. Esta foi a primeira banda feminina de k-pop a receber o certificado de platina da Associação da Indústria Fonográfica do Japão. A participação no reality fez do Twice um fenômeno e alavancou o primeiro álbum, The Story Begins. Hoje elas são um dos grupos mais queridos da Coreia. >

Red Velvet

Red Velvet Crédito: divulgação

Integrado por Seulgi, Yeri, Wendy, Irene e Joy, o grupo estreou em 2014. Seu single inicial foi Happiness. A partir daí receberam vários prêmios da música e passaram a ser conhecidas. O nome do grupo faz uma alusão às suas influências e experiências musicais: o Red representa a pegada mais eletrônica, com referências do hip hop, enquanto o Velvet traduz a vibe mais R&B e jazz. >

No lançamento do álbum Happy do BTS Jin, a integrante Wendy foi sua convidada e cantou com ele a música Heart on the window. No último sábado, dia 17, Wendy recebeu Jin em seu programa "Wendy's Young Street", transmitido pela emissora SBS Power FM 107.7 MHZ, pelo aplicativo SBS Gorilla e pelo canal oficial de rádio no YouTube Erao. Eles conversam sobre carreira, música e o novo álbum do cantor lançando um dia antes. >

Aespa

(@aespa_official)>

Aespa Crédito: divulgação

Formado em 2020 e integrado pelas cantoras Karina, Winter, Giselle e Ningning, o Aespa trouxe conceitos inovadores para o kpop. Cada uma das meninas tem uma persona virtual, que habita na dimensão Flat, uma espécie de universo paralelo conceitual criado pela banda, o que torna o storytelling do grupo bem interessante de acompanhar. O Aespa faz parte da 4ª geração dos grupos femininos do kpop, já ganhou diversos prêmios da música e tem chamado cada vez mais a atenção do púbico e da mídia, por conta do seu experimentalismo musical. >

Stayc

Stayc Crédito: divulgação

Também integrante da 4ª geração do kpop, o grupo Stayc, criado em 2020, é formado por Isa, J., Sumin, Seeun, Sieun e Yoon. O lúdico é um elemento presente na concepção do grupo, a começar pelo significado do nome: Star to a Young Culture. Suas músicas são animadas e trazem sempre conceitos fofos. Com a ajuda da internet, canções como ASAP e Stereotype ficaram conhecidas, tornado o grupo querido e presente nos charts da Coreia do Sul. >

Le Sserafim

Le Sserafim Crédito: divulgação

Le Sserafim - um anagrama para I’m Fearless ou sou destemida. Este é um dos grupos coreanos mais fofos. Elas estrearam em 2022 com seis integrantes, porém, uma saiu e hoje fazem parte da banda: Yunjin, Sakura, Eunchae, Chaewon e Kazuha. Desde o debut com o single Antifragile, com batida alegre e coreografia que chamou a atenção, elas conquistaram os fãs, tanto na Coreia quanto no mercado internacional. >

New Jeans

New Jeans Crédito: divulgação

Danielle, Minho, Haeron, Habib e Hyein são as integrantes do New Jeans, que nasceu em 2022, e por conta de uma disputa judicial envolvendo sua gestão empresarial, anunciou em fevereiro deste ano a mudança do nome para NJZ. O desgaste da polêmica trouxe consequências para o grupo, que pausou suas atividades por motivos “mentais e emocionais”. Mesmo em hiato, o grupo é um dos mais queridos e tem já tem uma história. Merece que suas músicas sejam ouvidas. >

Babymonster

Babymonster Crédito: divulgação