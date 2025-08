VEJA A QUANTIA

Alexandre Pires revela ter recebido 'pix' errado de Faustão após show; valor não foi devolvido

Cantor fez apresentação de 3h na casa do apresentador, e ainda ganhou um relógio de presente

"Tive o privilégio de cantar no aniversário da Lu (Luciana Cardoso, mulher do apresentador), o Fausto me contratou. Fui lá com o 'Baile do Nego Véio', que eram 3h de show. Estavam todos os amigos da família. O Fausto chegou com aquele generosidade dele, me presenteou com um relógio lindo, um para mim e outro pra minha esposa. Fizemos o show e foi maravilhoso. Eu até estiquei um pouquinho, cantei umas 3h20min, 3h30min", iniciou Alexandre, durante o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, do SBT, no último domingo (3).>