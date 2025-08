REFLEXÃO

Lucas Guimarães aparece abatido e desabafa após separação de Carlinhos Maia: 'Mundo desabando'

Casal anunciou separação após 15 anos de relacionamento

Lucas Guimarães fez um desabafo nas redes sociais durante a madrugada desta terça-feira (5). O apresentador publicou uma mensagem reflexiva em meio ao processo de separação de Carlinhos Maia, com quem manteve um relacionamento por 15 anos. Na imagem, ele aparece com um semblante abatido.>

Apesar de não citar diretamente o fim do casamento, o comandante do "Eita, Lucas", do SBT, deixa claro o momento conturbado pelo qual está passando. "Sabe o que é ser forte? É ver o mundo desabando e ainda crer que o melhor virá... É quando tudo diz ‘não’ e você carrega consigo a certeza de que a última palavra vem de Deus...", inicia.>