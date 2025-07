EITA, MARROM!

Alcione se empolga ao revelar crush em Alexandre de Moraes: 'Meu careca, um gato'

Cantora diz que admiração vai além da aparência

A cantora Alcione voltou a se pronunciar sobre os comentários que circulam nas redes sociais envolvendo sua admiração pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao F5, ela reafirmou que tem um “crush” no magistrado, mas deixou claro que o interesse vai muito além da aparência física.>

“Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho. Com todo respeito, eu sou fã disso. Às vezes, eu brinco, mas eu tenho o maior respeito por esse ministro”, afirmou a artista.>

As declarações sobre Moraes começaram a chamar atenção em março deste ano, durante um show em São Paulo. Antes de cantar a música Faz uma Loucura por Mim, Alcione fez uma brincadeira com o público: “Adoro o nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei para a minha irmã que, se conhecesse ele há mais tempo, tinha casado com ele.”>