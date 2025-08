NOVO AMOR

Amanda Kimberlly está vivendo affair com jogador do Palmeiras

Mãe da filha de Neymar está se aproximando de Agustín Giay

Amanda Kimberlly engatou um novo romance. A mãe de Helena, de 1 ano, fruto de um relacionamento com Neymar, está vivendo um affair com outro jogador: Agustín Giay, do Palmeiras. Segundo o jornal Extra, os dois estão se conhecendo melhor.>