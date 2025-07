INOVAÇÃO

Fim dos carros elétricos? Gigante chinesa aposta na amônia como novo combustível

O mundo busca ativamente soluções para reduzir as emissões de dióxido de carbono por veículos automotores. A amônia surge como uma das opções mais limpas em comparação com os combustíveis fósseis, apresentando um potencial significativo, especialmente para o abastecimento de veículos pesados. >

GAC: Inovação e Mercado

A estatal GAC (Guangzhou Automotive Group) já se estabeleceu como um player forte no mercado de veículos elétricos, com sua marca Aion. A Aion ocupa a terceira posição em vendas na China, superada apenas pela BYD e Tesla, demonstrando seu poder de inovação e aceitação no mercado.>