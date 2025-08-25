Acesse sua conta
Entenda por que os chineses estão abandonando os carros elétricos

Imagens recentes mostram extensos pátios repletos de veículos deixados para apodrecer

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 16:18

Centenas de automóveis movidos a bateria foram deixados para se deteriorar
Centenas de automóveis movidos a bateria foram deixados para se deteriorar Crédito: Reprodução/Youtube

Centenas de automóveis elétricos foram largados em grandes terrenos apelidados de “cemitérios de elétricos”, observados desde 2019 em pelo menos seis cidades chinesas.

Alguns permanecem tanto tempo nesses locais que plantas e árvores começam a crescer em volta de suas estruturas. Outros foram descartados de forma tão rápida que ainda guardam pelúcias e objetos pessoais dentro.

Preferência por cores claras

Sejam novos ou antigos, quase todos os veículos são brancos, com poucas exceções em tons prateados ou azul-claro.

Isso ocorre porque o público chinês costuma preferir cores mais claras em modelos elétricos e também porque são as tonalidades mais comuns em frotas de aplicativos de transporte.

O fechamento de muitas dessas plataformas de carona é uma das razões principais para a grande quantidade de carros abandonados.

Colapso de empresas de transporte

Atualmente, existem cerca de 100 fabricantes de elétricos no país, enquanto em 2019 esse número chegava a aproximadamente 500, segundo a Bloomberg.

Nos últimos anos, centenas de empresas de transporte por aplicativo surgiram, estimuladas por fortes subsídios governamentais.

Com o corte desses incentivos em 2019, muitas companhias encerraram as atividades e deixaram seus carros para trás. O rápido crescimento do setor também contribuiu, já que novos modelos eram lançados constantemente, tornando os antigos obsoletos em pouco tempo.

Em muitos casos, para as empresas, abandonar os veículos era mais simples e até mais barato do que revendê-los no mercado de usados.

Aumento sem solução clara

Segundo a imprensa local, autoridades de Hangzhou prometeram remover os carros acumulados desde 2019. Ainda assim, a Bloomberg identificou mais de 200 veículos brancos abandonados no mesmo terreno.

Todos foram fabricados pela Chongqing Changan Automobile Co. e utilizados por empresas como Didi Chuxing Technology Co. e Faststep Automobile Management.

As placas azuis indicam que foram registrados antes de dezembro de 2017, quando a cidade passou a adotar a cor verde para veículos de energia limpa.

Registros oficiais apontam que alguns deles ainda estavam em uso até 2021. O episódio lembra o colapso do mercado de bicicletas compartilhadas em 2018, que deixou centenas de milhares espalhadas pelas cidades chinesas.

