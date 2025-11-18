MasterChef celebridades estreia com dois baianos no elenco; saiba quem são e onde assistir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:49
Após o fim do MasterChef Confeiteiros, o reality culinário está de volta com uma edição composta por celebridades, que vai ao ar nesta terça-feira (18), às 22h20, na Band. Doze personalidades chegam à famosa cozinha, incluindo dois baianos, que são a cantora Gilmelândia e o humorista John Drops.
MasterChef Celebridades
Também participam desta edição nomes como Márcia Goldschmidt, Rachel Sheherazade, Dodô (Pixote), Valesca Popozuda, Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin, Luciano Szafir, Hugo Alves, Tiago Piquilo e Maurren Maggi
Os doze participantes chegam e já encaram a temida Prova do Muro, que divide as duplas e obriga os participantes a cozinharem juntos sem ver quem está do outro lado. Para vencer o primeiro desafio, os competidores precisam preparar dois pratos idênticos guiados apenas pela comunicação verbal, usando a icônica Caixa Misteriosa, com ingredientes típicos brasileiros. As duplas que entregarem receitas semelhantes e saborosas garantem mais uma semana no MasterChef.
Na prova eliminatória, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça pedem um clássico francês, o tarte tatin, no entanto, a versão exigida é mais desafiadora, salgada, feita com cebolas e acompanhada de molho. Para aumentar a tensão, um ilusionista aparece com truques e um jogo de cartas que distribui vantagens e desvantagens, deixando os participantes ainda mais nervosos. Quem entregar o pior prato deixa o MasterChef logo na estreia.
O formato de reality culinário criado por Franc Roddam é representado pela Banijay e produzido pela Endemol Shine Brasil para a Band e o Discovery Home & Health. O MasterChef vai ao ar às terças, às 22h20, com reprises aos domingos, e também fica disponível no Bandplay, no Band.com.br, na HBO Max e no Discovery Home & Health.