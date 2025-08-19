Acesse sua conta
Conheça os peixes elétricos brasileiros que dão choques de até 900 volts

Descubra os segredos por trás da incrível resistência dos peixes-trovão da Amazônia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:27

O poraquê pode usar a eletricidade para caçar
O poraquê pode usar a eletricidade para caçar Crédito: Imagem: KoS/Wikimedia Commons

Enquanto um choque de 220 volts pode ser fatal para humanos, espécies amazônicas como o poraquê liberam descargas quatro vezes mais fortes sem sofrer danos. O segredo está em adaptações únicas que vêm sendo desvendadas por pesquisadores brasileiros.

Essas espécies desenvolveram células especializadas, chamadas eletrócitos, que funcionam como baterias naturais. Mas o verdadeiro mistério é como seus corpos suportam tanta energia.

Tipos de peixe

Peixe-espada por Shutterstock
Espadarte por Shutterstock
Garoupa por Shutterstock
Garoupa por Shutterstock
Peixe-agulha por Shutterstock
Atum fresco por Shutterstock
1 de 6
Peixe-espada por Shutterstock

O sistema de proteção dos peixes elétricos

Os órgãos produtores de eletricidade são envoltos em tecido adiposo que atua como isolante. Além disso, possuem uma versão supereficiente da enzima acetilcolinesterase, que protege seu sistema nervoso contra as próprias descargas.

"Dessa diversidade, cerca de 70 espécies novas foram descritas nos últimos dez anos", revela o professor Luiz Peixoto, da Universidade Federal do Pará, para a Folha de S. Paulo. Cada uma apresenta variações nesse mecanismo de proteção, sendo o Electrophorus voltai o mais impressionante, com seus 860 volts.

Acidentes raros 

Apesar da voltagem impressionante, os peixes elétricos raramente causam acidentes fatais. O perigo aumenta quando há contato direto, como quando pescadores pisam nos animais.

Diferente do que se imagina, a maioria desses peixes não dão choque para ferir outros seres, mas usam a eletricidade para navegação e comunicação. Apenas os poraquês a utilizam para caçar, com descargas que podem atordoar até um cavalo.

Importância para a ciência e medicina

Estudos revelam que a enzima protetora desses peixes pode ajudar no tratamento de doenças neurodegenerativas. "São peixes fascinantes capazes de produzir descargas elétricas", destaca Peixoto.

Com novas espécies sendo descobertas graças a "novas ferramentas tecnológicas, como a tomografia computadorizada", explica o professor,, a preservação desses animais e de seu habitat na Amazônia se torna cada vez mais crucial para a ciência.

