Seleção Brasileira tem acordo para disputar amistosos na Europa em novembro; saiba contra quem

Acordo verbal prevê jogos contra Senegal e Tunísia em Londres e Paris

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 19:31

Descubra quanto ganham os jogadores da Seleção Brasileira
Descubra quanto ganham os jogadores da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A CBF já costurou um acordo verbal para os amistosos da Seleção Brasileira na próxima data Fifa, em novembro. De acordo com informações do ge, se tudo correr como planejado, o Brasil enfrentará Senegal e Tunísia em solo europeu, os jogos devem ocorrer, respectivamente, em Londres e Paris.

O duelo contra os senegaleses está previsto para o Emirates Stadium, estádio do Arsenal. Já o encontro com os tunisianos deve acontecer no Stade de France, na capital francesa. A oficialização, no entanto, só deve vir após a janela de outubro. O motivo é a situação de Senegal nas Eliminatórias Africanas: líder de seu grupo, a seleção ainda corre o risco de disputar a repescagem em novembro, o que poderia inviabilizar o amistoso.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de outubro

Bento (AL-Nassr)

No ranking da Fifa, Senegal aparece como a segunda seleção africana mais bem colocada, na 18ª posição, atrás apenas de Marrocos (11º). A Tunísia ocupa o 46º lugar.

O histórico recente coloca os africanos como rivais conhecidos da Seleção. Em junho de 2023, os senegaleses venceram o Brasil por 4 a 2 em amistoso disputado em Portugal, quando a equipe ainda era dirigida pelo interino Ramón Menezes. A Tunísia, por sua vez, foi adversária em setembro de 2022, antes da Copa do Catar — naquela ocasião, os brasileiros golearam por 5 a 1, em Paris.

Antes de reencontrar os africanos, o Brasil terá compromissos na Ásia. No dia 10 de outubro, enfrenta a Coreia do Sul em Seul; quatro dias depois, encara o Japão em Tóquio.

O planejamento da CBF também já mira o ciclo seguinte. Para a data Fifa de março de 2026, a ideia é medir forças contra seleções europeias de ponta. França e Holanda estão na lista de negociações, com possibilidade de partidas nos Estados Unidos.

