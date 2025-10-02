Acesse sua conta
Ancelotti convoca destaque em vitória do Botafogo sobre o Bahia para a Seleção

Vitinho, que deu assistência na vitória do Fogão contra o Esquadrão por 2x1, foi chamado para substituir Vanderson, cortado por lesão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:30

Vitinho (Botafogo)
Vitinho (Botafogo) Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Menos de 24 horas após anunciar os 26 convocados para os amistosos do Brasil contra Coreia do Sul (dia 10) e Japão (14), o técnico italiano Carlo Ancelotti já teve de modificar sua lista por causa da contusão de Vanderson, do Monaco, que se machucou na rodada da Champions. Para a vaga, Vitinho, do Botafogo, foi o escolhido.

"É seleção! Lateral-direito do Fogão, Vitinho é convocado para representar o Botafogo na seleção brasileira! O defensor alvinegro disputará os amistosos contra Coreia e Japão. Parabéns, Vitinho", anunciou o Botafogo em suas redes sociais.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de outubro

Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Hugo Souza (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Caio Henrique (Monaco) por Vitor_Silva/CBF
Caralos Augusto (Inter de Milão) por Vitor Silva/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Eder Militão (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Fabrício Bruno (Cruzeiro) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Vitinho (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Beraldo (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
André (Wolverhampton) por Rafael Ribeiro/CBF
Bruno Guimarães (Newcastle) por Rafael Ribeiro/CBF
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
João Gomes (Wolverhampton) por Reproduçao
Joelinton (Newcastle) por Divulgação
Paquetá (West Ham) por X/Conmenbol
Estêvão (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Jesus (Nottingham Forest) por Rafael Ribeiro/CBF
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Richarlison (Tottenham) por André Durão/MoWA Press
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rodrygo (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro

A convocação do atleta do Fogão vem após ele se destacar em duelo contra o Bahia, na última quarta-feira (1º), no Estádio Nilton Santos. O fogão venceu por 2x1 e o Vitinho deu a assistência para o primeiro gol do jogo, marcado por Santi Rodríguez, aos 26 da primeira etapa.

Vitinho é apenas o terceiro jogador do futebol nacional convocado para a próxima Data Fifa. Na lista anunciada na terça-feira, Ancelotti havia chamado o goleiro Hugo Souza, que deve atuar contra os japoneses no dia 14 e desfalcar o Corinthians no clássico com o Santos, e o zagueiro Fabrício Bruno.

Pela segunda vez em três chamados de Ancelotti que Vitinho substituirá Vanderson. No fim de agosto, o jogador do Monaco sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e acabou cortado dos jogos contra Chile e Bolívia no encerramento das Eliminatórias sul-americanas. Ele disputará a posição com Wesley, ex-Flamengo e atualmente na Roma.

Vanderson, desta vez, sofreu uma contusão muscular no posterior da coxa. Com somente 20 minutos do jogo contra o Manchester City, o brasileiro saiu carregado e já sentou na beirada do campo chorando bastante, acusando o grave problema.

