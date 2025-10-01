PRIMEIRAS BAIXAS

Dupla convocada por Ancelotti se lesiona e vira dúvida na Seleção

Vanderson e Gabriel Magalhães deixaram jogos da Champions com problemas físicos e podem ser cortados dos amistosos de outubro

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:40

Vanderson e Gabriel Magalhães se lesionaram horas após serem convocados Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Poucas horas após o anúncio da convocação para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, Carlo Ancelotti já ganhou duas preocupações. O lateral-direito Vanderson, do Monaco, e o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, deixaram os gramados nesta quarta-feira (1º) com problemas físicos em jogos pela Liga dos Campeões.

No duelo entre Monaco e Manchester City, Vanderson caiu no gramado aos 19 minutos do primeiro tempo, após disputa com Doku. O lateral foi às lágrimas ainda em campo, recebeu atendimento médico e precisou sair de maca, sendo imediatamente substituído. Essa pode ser a segunda baixa consecutiva do jogador, que já havia sido cortado na Data Fifa de setembro, quando deu lugar a Vitinho, do Botafogo.

Convocado por Ancelotti, Vanderson deixou o campo chorando e sem conseguir colocar o pé no chão... ?????



⚠️ AO VIVO E EXCLUSIVO! Monaco x Man. City no @spacebrasil e na @StreamMaxBR (https://t.co/T1NaT7d0LE)! #CasaDaChampions #HBOMax



?️: @octaviobuzz pic.twitter.com/NBM6YHZZjL — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 1, 2025

Já em Londres, Gabriel Magalhães deixou a vitória do Arsenal sobre o Olympiacos aos 30 minutos da etapa final. O zagueiro sofreu um choque com o goleiro David Raya, companheiro de equipe, e não conseguiu continuar em campo. Apesar da preocupação inicial, o técnico Mikel Arteta tranquilizou após a partida.

“Acho que ele vai ficar ok. Ele sentiu alguma coisa, talvez um chute no primeiro tempo, e voltou a incomodar no segundo. Ele poderia continuar, mas decidimos não correr riscos porque tem jogado muitas partidas e precisamos cuidar dele”, afirmou o treinador.

Essa não é a primeira vez que a dupla se vê às voltas com cortes na Seleção. Em junho, Gabriel já havia ficado fora dos confrontos contra Equador e Paraguai, enquanto Vanderson perdeu os compromissos diante de Chile e Bolívia no mês passado.