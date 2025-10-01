Acesse sua conta
Dupla convocada por Ancelotti se lesiona e vira dúvida na Seleção

Vanderson e Gabriel Magalhães deixaram jogos da Champions com problemas físicos e podem ser cortados dos amistosos de outubro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:40

Vanderson e Gabriel Magalhães se lesionaram horas após serem convocados
Vanderson e Gabriel Magalhães se lesionaram horas após serem convocados Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Poucas horas após o anúncio da convocação para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, Carlo Ancelotti já ganhou duas preocupações. O lateral-direito Vanderson, do Monaco, e o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, deixaram os gramados nesta quarta-feira (1º) com problemas físicos em jogos pela Liga dos Campeões.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de outubro

Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Hugo Souza (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Caio Henrique (Monaco) por Vitor_Silva/CBF
Caralos Augusto (Inter de Milão) por Vitor Silva/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Eder Militão (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Fabrício Bruno (Cruzeiro) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Beraldo (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
André (Wolverhampton) por Rafael Ribeiro/CBF
Bruno Guimarães (Newcastle) por Rafael Ribeiro/CBF
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
João Gomes (Wolverhampton) por Reproduçao
Joelinton (Newcastle) por Divulgação
Paquetá (West Ham) por X/Conmenbol
Estêvão (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Jesus (Nottingham Forest) por Rafael Ribeiro/CBF
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Richarlison (Tottenham) por André Durão/MoWA Press
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rodrygo (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
1 de 26
Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro

No duelo entre Monaco e Manchester City, Vanderson caiu no gramado aos 19 minutos do primeiro tempo, após disputa com Doku. O lateral foi às lágrimas ainda em campo, recebeu atendimento médico e precisou sair de maca, sendo imediatamente substituído. Essa pode ser a segunda baixa consecutiva do jogador, que já havia sido cortado na Data Fifa de setembro, quando deu lugar a Vitinho, do Botafogo.

Já em Londres, Gabriel Magalhães deixou a vitória do Arsenal sobre o Olympiacos aos 30 minutos da etapa final. O zagueiro sofreu um choque com o goleiro David Raya, companheiro de equipe, e não conseguiu continuar em campo. Apesar da preocupação inicial, o técnico Mikel Arteta tranquilizou após a partida.

“Acho que ele vai ficar ok. Ele sentiu alguma coisa, talvez um chute no primeiro tempo, e voltou a incomodar no segundo. Ele poderia continuar, mas decidimos não correr riscos porque tem jogado muitas partidas e precisamos cuidar dele”, afirmou o treinador.

Essa não é a primeira vez que a dupla se vê às voltas com cortes na Seleção. Em junho, Gabriel já havia ficado fora dos confrontos contra Equador e Paraguai, enquanto Vanderson perdeu os compromissos diante de Chile e Bolívia no mês passado.

A delegação brasileira se apresenta na próxima segunda-feira (6), em Seul. A equipe enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 e, em seguida, encara o Japão, dia 14, em Tóquio. Caso as lesões sejam confirmadas nos exames, Ancelotti poderá convocar substitutos para os amistosos.

