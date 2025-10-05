RETA FINAL

Após superar o Flamengo, Ronaldo valoriza resultado e afirma: 'Faltam 13 finais'

Tricolor entrou em campo diante da equipe carioca com 11 desfalques

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 21:27

Ronaldo celebrou o triunfo do Bahia, mesmo com 11 desfalques contra o Flamengo Crédito: Reprodução/Premiere

Não foram um, nem dois ou três, mas cinco desfalques só no time titular do Bahia. Se as ausências eram motivos de preocupação, o Tricolor mostrou dentro de campo que podia superar as adversidades. Com dois a mais, o Bahia venceu o Flamengo dentro de casa. O confronto, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com Willian José decidindo com o gol que definiu o 1x0. Após o triunfo, o goleiro Ronaldo valorizou o resultado da equipe, mesmo com as ausências.

"Tem que valorizar muito a entrega desse grupo, muito resiliente. A gente tem feito boas partidas e, às vezes, o resultado acaba não vindo. Hoje, uma grande partida cheio de desfalques, vale ressaltar. E jogar contra uma equipe como Flamengo é muito difícil, uma equipe que está sempre brigando por títulos e sempre em cima da tabela. Então, valorizar muito esses três pontos. Faltam agora 13 finais e esse triunfo traz muita confiança para a gente", disse o goleiro Tricolor.

Veja o que aconteceu em Bahia x Flamengo 1 de 7

Os cinco titulares que ficaram de fora do confronto contra os cariocas foram Arias, Gabriel Xavier, Luciano Juba, Ramos Mingo e Sanabria. No entanto, a lista de desfalques era ainda maior, chegando a 11 nomes não relacionados no total. Esses jogadores são: João Paulo, Erick, Erick Pulga, Rodrigo Nestor, Caio Alexandre e Ruan Pablo.

Além da importância de quem não estava presente em campo, o Bahia tinha um jejum duplo diante dos rubro-negros cariocas. Antes do jogo deste domingo (5), a equipe tinha perdido os últimos 12 confrontos contra o Flamengo. Além da marca negativa para a instituição, o próprio Rogério Ceni nunca tinha conseguido superar seu ex-time.