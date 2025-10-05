Após superar o Flamengo, Ronaldo valoriza resultado e afirma: 'Faltam 13 finais'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 21:27
Não foram um, nem dois ou três, mas cinco desfalques só no time titular do Bahia. Se as ausências eram motivos de preocupação, o Tricolor mostrou dentro de campo que podia superar as adversidades. Com dois a mais, o Bahia venceu o Flamengo dentro de casa. O confronto, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com Willian José decidindo com o gol que definiu o 1x0. Após o triunfo, o goleiro Ronaldo valorizou o resultado da equipe, mesmo com as ausências.
"Tem que valorizar muito a entrega desse grupo, muito resiliente. A gente tem feito boas partidas e, às vezes, o resultado acaba não vindo. Hoje, uma grande partida cheio de desfalques, vale ressaltar. E jogar contra uma equipe como Flamengo é muito difícil, uma equipe que está sempre brigando por títulos e sempre em cima da tabela. Então, valorizar muito esses três pontos. Faltam agora 13 finais e esse triunfo traz muita confiança para a gente", disse o goleiro Tricolor.
Os cinco titulares que ficaram de fora do confronto contra os cariocas foram Arias, Gabriel Xavier, Luciano Juba, Ramos Mingo e Sanabria. No entanto, a lista de desfalques era ainda maior, chegando a 11 nomes não relacionados no total. Esses jogadores são: João Paulo, Erick, Erick Pulga, Rodrigo Nestor, Caio Alexandre e Ruan Pablo.
Além da importância de quem não estava presente em campo, o Bahia tinha um jejum duplo diante dos rubro-negros cariocas. Antes do jogo deste domingo (5), a equipe tinha perdido os últimos 12 confrontos contra o Flamengo. Além da marca negativa para a instituição, o próprio Rogério Ceni nunca tinha conseguido superar seu ex-time.
Com o resultado, o Esquadrão chega aos 43 pontos e sobe uma posição na tabela de classificação, chegando à 5ª colocação e superando o Mirassol pelo número de triunfos. Agora, o Tricolor vai ter 10 dias de descanso antes de enfrentar o Vitória no Barradão. O confronto está marcado para acontecer no próximo dia 16, a partir das 21h30.