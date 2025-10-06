HONRARIA

Juíza baiana recebe comenda de mérito em evento nacional

Comenda foi entregue durante o XXV Congresso Brasileiro da Magistratura, que reuniu mais de 2,5 mil participantes

Pombo Correio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:12

Juíza baiana recebe comenda de mérito em evento nacional Crédito: Divulgação

A juíza baiana Nartir Weber recebeu a Comenda da Cruz do Mérito da Magistratura do presidente da Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), Frederico Mendes Júnior, durante o XXV Congresso Brasileiro da Magistratura. A entrega da comenda ocorreu sob aplausos de inúmeras personalidades dos meios jurídicos do País e da América Latina. Realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, o evento reuniu mais de 2,5 mil participantes. Entre eles, ministros do Poder Judiciário, expoentes da justiça e especialistas em comunicação, saúde e sustentabilidade para a análises de temas com grande repercussão na prestação jurisdicional.

Emocionada com a honraria, a magistrada Nartir Weber destacou a importância do momento: “Sinto-me profundamente honrada com esta distinção, que simboliza não apenas a minha trajetória pessoal, mas também o esforço coletivo de tantos colegas que, ao longo dos anos, têm lutado pelo fortalecimento da Justiça e pelo respeito às prerrogativas da magistratura”.

Com o tema “Magistratura em Transformação: Inovação, Sustentabilidade e Justiça”, o evento promovido pela AMB em parceria com a Amapar foi palco de mais de 15 palestras, além de atividades acadêmicas e sociais. Na abertura, o presidente da AMB, Frederico Mendes Júnior, ressaltou o amadurecimento do associativismo e a importância de celebrar a magistratura brasileira.

“Estamos vivendo um momento de felicidade e de fortalecimento. Este é o maior congresso da nossa história, que reflete a união de magistrados de todo o Brasil. O associativismo amadureceu e hoje temos a magistratura mais produtiva do mundo, preparada para enfrentar todos os desafios que a Constituição nos reservou”, afirmou.

A palestra de abertura ficou a cargo do ministro Luís Roberto Barroso (STF). A solenidade contou ainda com a presença dos presidentes das 39 associações filiadas à AMB, e de representantes de entidades da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Portugal.

Além dos representantes do associativismo da magistratura, a mesa de abertura do evento contou com a presença do ministro Joel Ilan Paciornik (STJ), da ministra Morgana Richa (TST), da presidente do TJPR, desembargadora Lidia Maejima, do presidente da UIJLP e secretário da AMB, Geraldo Dutra de Andrade Neto, do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, do prefeito de Foz do Iguaçu, general Joaquim Silva e Luna, e do diretor jurídico da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Delazari.