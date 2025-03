BRUNO WENDEL

Fazenda Coutos: ouça a ligação de moradora que acionou a PM para conter troca de tiros; 12 do CV morreram

Mulher pede ajuda diante do confronto entre organizações criminosas

Momento antes da ação da Polícia Militar que matou em confronto 12 integrantes do Comando Vermelho, no último dia de Carnaval (04), a Central de Polícia e Bombeiros recebeu ligações de moradores de Fazenda Coutos, que denunciaram uma intensa troca de tiros, ocasião em que o CV invadia o território do Bonde do Maluco (BDM). >