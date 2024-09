EXTORSÃO

Comando Vermelho cobra R$ 100 por semana de comerciantes em Cosme de Farias

R$ 100 por semana. Este é o valor que os comerciantes de Cosme de Farias pagam ao Comando Vermelho para não terem o mesmo fim do revendedor de gás Gerson Leopoldino, 68 anos, morto a tiros na Baixa do Tubo pela desobediência em setembro do passado. Informações obtidas pela Coluna indicam que diversos comerciantes de vários setores pagam este valor – para o CV tudo é lucro.