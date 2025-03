BRUNO WENDEL

Fazenda Coutos: um dia antes das 12 mortes, puxador de 'bonde' aparece com arma apreendida. Veja vídeo

A ação aconteceu durante ataque do Comando Vermelho (CV) contra o Bonde do Maluco (BDM)

Um dos 12 mortos na ação policial no bairro de Fazenda Coutos , ocorrida no último dia de Carnaval (04), Ueldel Vitor Rodrigues dos Reis, de 20 anos, conhecido como "Calango", aparece em um vídeo um dia antes, armado, na localidade de Theotônio Vilela, local do confronto. Na imagem, ele segura uma submetralhadora ponto 40, modelo SMT da Taurus, um dos armamentos apreendidos pela PM após a troca de tiros. >

Todos os 12 rapazes que morreram fariam parte da organização criminosa Comando Vermelho (CV). De acordo com o setor de inteligência da PM, Calango era quem coordenava o "bonde" (grupo de homens armados) que por várias vezes tentava ocupar a região, controlado pelo Bonde do Maluco (BDM). "Ele era o 'pivô' de tudo. Estava guiando o grupo, puxando o 'bonde'", diz uma fonte da Polícia Militar que atuou na ação. No dia, homens armados se preparavam para mais um ataque a rivais, quando deram de cara com equipes da Rondesp. >