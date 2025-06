PELE DE PÊSSEGO

Conheça o chá exótico que Gloria Maria tomava para manter a pele jovem

Jornalista revelou durante uma entrevista seus segredos de pele

Ícone do jornalismo brasileiro, Gloria Maria sempre foi admirada não apenas por sua competência e pioneirismo na televisão, mas também pela vitalidade e beleza que preservou ao longo de mais de 50 anos de carreira. Mesmo sem divulgar sua idade, a jornalista nunca escondeu que seguia uma rotina disciplinada de cuidados com a saúde e o bem-estar, incluindo exercícios físicos e práticas estéticas. Entre os segredos que revelou ao público, um dos mais curiosos é o consumo do chamado chá de ninho de passarinho, uma iguaria tradicional em países asiáticos. >