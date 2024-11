CUIDANDO DA SAÚDE

Klebber Toledo surge hospitalizado e desabafa sobre internação

O ator tranquilizou os fãs através das redes sociais

Nesta terça-feira (19), o ator Klebber Toledo preocupou os seguidores ao compartilhar uma foto em suas redes sociais onde aparece deitado na cama de um hospital com o braço esquerdo imobilizado com uma tipoia. Sem dar mais detalhes sobre a internação, Toledo agradeceu o cuidado dos profissionais de saúde que o atenderam.

A esposa do ator, Camila Queiroz, citou nos comentários da publicação que a internação foi causada por um problema no ligamento. “Amor da minha vida, já, já você está zero bala! Vamos cuidar desse ligamento”, disse a atriz.