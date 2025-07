BEBÊ A BORDO

Camila Queiroz anuncia que está grávida do primeiro filho com Klebber Toledo

Atriz compartilhou cliques exibindo a barriga e declarou estar à espera do primeiro filho com o ator após nove anos de relacionamento

Heider Sacramento

Publicado em 11 de julho de 2025 às 11:52

Camila Queiroz anuncia gravidez de 5 meses e celebra nova fase ao lado de Klebber Toledo. Crédito: Reprodução/Instagram

Camila Queiroz está grávida. A atriz de 32 anos revelou nesta sexta-feira (11), por meio das redes sociais, que espera seu primeiro filho com Klebber Toledo, com quem está casada desde 2018. O casal celebrou a novidade com fotos cheias de afeto, mostrando o barrigão de cinco meses e o clima de felicidade entre os dois. >

“Há cinco meses esperando o amor da nossa vida”, escreveu Camila ao legendar a publicação no Instagram, onde compartilhou uma sequência de cliques ao lado do marido.>

A notícia rapidamente repercutiu entre amigos famosos e fãs do casal. Bruna Marquezine foi uma das primeiras a comentar:“Meu Deus! Que alegria. Deus abençoe, saúde”, desejou. Já Maisa comemorou:“Socorro! Que venha com muita saúde, que notícia maravilhosa”, celebrou.>

Como tudo começou

Camila e Klebber se conheceram em 2015, durante os bastidores do projeto Criança Esperança, enquanto ela gravava a novela Verdades Secretas. Em entrevista ao podcast PodDelas, a atriz contou detalhes de como o romance começou.“Um dia ele chegou, me deu um beijinho no pescoço e falou: ‘Sou o primeiro da fila’”, relembrou.>

Na época, os dois ainda eram apenas amigos e compartilhavam confidências amorosas. Camila contou que chegou a aconselhar o ator sobre relacionamentos:“A gente era brother. Eu desabafava meus casos, ele os dele. Eu dava conselhos amorosos pra ele”, explicou.>