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Anjo da Guarda manda recado urgente para 4 signos neste sábado (23 de maio): alguém pode revelar o que sente

O sábado (23) chega com energia emocional intensa e favorece conversas, aproximações e revelações inesperadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de maio de 2026 às 00:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O sábado (23) começa com um clima mais sensível e movimentado nas relações. O Anjo da Guarda indica que sentimentos guardados há muito tempo podem finalmente vir à tona, trazendo respostas e mudanças importantes.

A orientação é prestar atenção às atitudes das pessoas ao redor e evitar fugir de conversas necessárias. Para quatro signos, o momento promete surpresas emocionais.

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Áries

Arianos podem receber demonstrações inesperadas de carinho ou aproximação. O Anjo da Guarda indica abertura emocional.

O ideal será agir com sinceridade.

Perfume ideal para Áries

Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA

Câncer

Cancerianos estarão mais intuitivos e sensíveis ao comportamento das pessoas. O momento favorece conexões verdadeiras.

O recado é confiar mais no que sente.

Perfume ideal para Câncer

Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA

Libra

Librianos podem viver reencontros ou conversas importantes envolvendo relações antigas. O Anjo da Guarda indica clareza emocional.

O momento pede menos indecisão.

Perfume ideal para Libra

Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA

Capricórnio

Capricornianos podem perceber mudanças no comportamento de alguém próximo. O dia favorece revelações importantes.

O ideal será ouvir mais antes de reagir.

Perfume ideal para Capricórnio

Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA

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