ASTROLOGIA

Anjo da Guarda manda recado urgente para 4 signos neste sábado (23 de maio): alguém pode revelar o que sente

O sábado (23) chega com energia emocional intensa e favorece conversas, aproximações e revelações inesperadas

Fernanda Varela

Publicado em 23 de maio de 2026 às 00:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O sábado (23) começa com um clima mais sensível e movimentado nas relações. O Anjo da Guarda indica que sentimentos guardados há muito tempo podem finalmente vir à tona, trazendo respostas e mudanças importantes.

A orientação é prestar atenção às atitudes das pessoas ao redor e evitar fugir de conversas necessárias. Para quatro signos, o momento promete surpresas emocionais.

Áries

Arianos podem receber demonstrações inesperadas de carinho ou aproximação. O Anjo da Guarda indica abertura emocional.

O ideal será agir com sinceridade.

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Câncer

Cancerianos estarão mais intuitivos e sensíveis ao comportamento das pessoas. O momento favorece conexões verdadeiras.

O recado é confiar mais no que sente.

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Libra

Librianos podem viver reencontros ou conversas importantes envolvendo relações antigas. O Anjo da Guarda indica clareza emocional.

O momento pede menos indecisão.

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Capricórnio

Capricornianos podem perceber mudanças no comportamento de alguém próximo. O dia favorece revelações importantes.

O ideal será ouvir mais antes de reagir.

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