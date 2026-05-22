ESTÃO NAMORANDO?

Ator de ‘Quem Ama Cuida’ quebra silêncio sobre rumores de affair com Jesuíta Barbosa

João Victor Gonçalves se pronunciou após especulações nas redes sociais envolvendo o astro de novelas e séries

Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2026 às 23:48

João Victor Gonçalves negou affair com Jesuíta Barbosa Crédito: Reprodução

João Victor Gonçalves decidiu se manifestar publicamente após rumores de um suposto affair com Jesuíta Barbosa começarem a circular nas redes sociais. O ator, que atualmente está no elenco da novela Quem Ama Cuida, afirmou que a relação entre os dois não passa de amizade.

A repercussão ganhou força depois de interações entre os artistas chamarem atenção de fãs e páginas de entretenimento. Diante dos comentários, João Victor resolveu esclarecer a situação e negou qualquer envolvimento amoroso com Jesuíta.

Quem Ama Cuida 1 de 4

Apesar das especulações, o ator reforçou que os dois mantêm apenas uma relação próxima de amizade. O assunto rapidamente viralizou nas redes sociais, principalmente entre admiradores de Jesuíta Barbosa, conhecido por trabalhos marcantes na TV e no cinema brasileiro.

Criaram a fic q eu e o jesuíta namoramos kkkkk

Mais q amigos cunhados na novela kkkk pic.twitter.com/w7ByI9xiS7 — João Victor Gonçalves (@jvgoncalvesof) May 22, 2026