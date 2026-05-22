Ator de ‘Quem Ama Cuida’ quebra silêncio sobre rumores de affair com Jesuíta Barbosa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de maio de 2026 às 23:48
João Victor Gonçalves decidiu se manifestar publicamente após rumores de um suposto affair com Jesuíta Barbosa começarem a circular nas redes sociais. O ator, que atualmente está no elenco da novela Quem Ama Cuida, afirmou que a relação entre os dois não passa de amizade.
A repercussão ganhou força depois de interações entre os artistas chamarem atenção de fãs e páginas de entretenimento. Diante dos comentários, João Victor resolveu esclarecer a situação e negou qualquer envolvimento amoroso com Jesuíta.
Quem Ama Cuida
Apesar das especulações, o ator reforçou que os dois mantêm apenas uma relação próxima de amizade. O assunto rapidamente viralizou nas redes sociais, principalmente entre admiradores de Jesuíta Barbosa, conhecido por trabalhos marcantes na TV e no cinema brasileiro.
João Victor Gonçalves está no ar em Quem Ama Cuida, produção que reúne nomes como Letícia Colin, Chay Suede e Tony Ramos. Já Jesuíta segue entre os atores mais comentados da dramaturgia nacional após papéis de destaque em novelas, séries e produções do streaming