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Ator de ‘Quem Ama Cuida’ quebra silêncio sobre rumores de affair com Jesuíta Barbosa

João Victor Gonçalves se pronunciou após especulações nas redes sociais envolvendo o astro de novelas e séries

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2026 às 23:48

João Victor Gonçalves negou affair com Jesuíta Barbosa Crédito: Reprodução

João Victor Gonçalves decidiu se manifestar publicamente após rumores de um suposto affair com Jesuíta Barbosa começarem a circular nas redes sociais. O ator, que atualmente está no elenco da novela Quem Ama Cuida, afirmou que a relação entre os dois não passa de amizade.

A repercussão ganhou força depois de interações entre os artistas chamarem atenção de fãs e páginas de entretenimento. Diante dos comentários, João Victor resolveu esclarecer a situação e negou qualquer envolvimento amoroso com Jesuíta.

Quem Ama Cuida

Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
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Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo

Apesar das especulações, o ator reforçou que os dois mantêm apenas uma relação próxima de amizade. O assunto rapidamente viralizou nas redes sociais, principalmente entre admiradores de Jesuíta Barbosa, conhecido por trabalhos marcantes na TV e no cinema brasileiro.

João Victor Gonçalves está no ar em Quem Ama Cuida, produção que reúne nomes como Letícia Colin, Chay Suede e Tony Ramos. Já Jesuíta segue entre os atores mais comentados da dramaturgia nacional após papéis de destaque em novelas, séries e produções do streaming

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