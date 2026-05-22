Dois anos após separação de Belo, Gracyanne deixa de morar com ex-sogra

Mãe do cantor saiu da casa onde vivia com a influenciadora desde o fim do casamento de 16 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2026 às 23:04

Gracyanne  não mora mais com a mãe de Belo dois anos após separação do cantor Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa não divide mais a mesma casa com a ex-sogra, Tereza Pires. Segundo a assessoria da musa fitness, a mãe de Belo deixou o imóvel onde as duas continuavam morando juntas mesmo após o fim do relacionamento entre o ex-casal.

A informação veio à tona nesta sexta-feira e chamou atenção nas redes sociais, já que Gracyanne e Tereza mantiveram uma relação próxima mesmo depois da separação anunciada em 2024. A equipe da influenciadora também esclareceu que não era Gracyanne quem morava com a ex-sogra, mas o contrário.

Gracyanne Barbosa e Belo passam o Natal juntos após separação

Nos últimos anos, a convivência das duas virou assunto frequente entre fãs e páginas de entretenimento. A última aparição pública juntas aconteceu no Natal de 2025, celebração que também contou com a presença de Belo. Na ocasião, Gracyanne compartilhou uma mensagem sobre união familiar e gratidão nas redes sociais.

O fim do casamento de 16 anos entre Belo e Gracyanne foi anunciado em abril de 2024. Atualmente, o cantor vive um relacionamento com Rayane Figliuzzi, enquanto a ex-BBB namora o empresário Gabriel Cardoso.

Após deixar o Big Brother Brasil no ano passado, Gracyanne reencontrou Belo no Domingão com Huck e os dois comentaram publicamente sobre a relação amistosa após a separação. “É impossível não ter uma boa relação”, afirmou a influenciadora durante a participação.

