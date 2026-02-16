Vestida de noiva, Alinne Rosa faz homenagem à cantora Rita Lee em trio elétrico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:17
Alinne Rosa faz homenagem à cantora Rita Lee em seu desfile no Circuito Osmar, no Campo Grande, nesta segunda-feira (16). Com uma peruca ruiva e vestida de noiva, Alinne se inspirou no figurino utilizado por Rita Lee para apresentação com Os Mutantes no Festival da Canção de 1968.
Rita pediu emprestado o figurino usado pela atriz Leila Diniz na novela "O sheik de Agadir" para a apresentação e nunca devolveu à TV Globo.
Alinne Rosa faz homenagem a Rita Lee em trio elétrico
A banda Os Mutantes apresentou a canção "Caminhante Noturno" com Rita vestida de noiva, como contou em sua autobiografia, publicada em 2016.
