CAMPO GRANDE

Vestida de noiva, Alinne Rosa faz homenagem à cantora Rita Lee em trio elétrico

Alinne se inspirou no figurino utilizado por Rita Lee para apresentação com Os Mutantes

Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:17

Alinne Rosa faz homenagem a Rita Lee em trio elétrico Crédito: Sora Maia/CORREIO

Alinne Rosa faz homenagem à cantora Rita Lee em seu desfile no Circuito Osmar, no Campo Grande, nesta segunda-feira (16). Com uma peruca ruiva e vestida de noiva, Alinne se inspirou no figurino utilizado por Rita Lee para apresentação com Os Mutantes no Festival da Canção de 1968.

Rita pediu emprestado o figurino usado pela atriz Leila Diniz na novela "O sheik de Agadir" para a apresentação e nunca devolveu à TV Globo.

A banda Os Mutantes apresentou a canção "Caminhante Noturno" com Rita vestida de noiva, como contou em sua autobiografia, publicada em 2016.

Reprodução Crédito: Reprodução