Vestida de noiva, Alinne Rosa faz homenagem à cantora Rita Lee em trio elétrico

Alinne se inspirou no figurino utilizado por Rita Lee para apresentação com Os Mutantes

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:17

Alinne Rosa faz homenagem a Rita Lee em trio elétrico
Alinne Rosa faz homenagem a Rita Lee em trio elétrico Crédito: Sora Maia/CORREIO

Alinne Rosa faz homenagem à cantora Rita Lee em seu desfile no Circuito Osmar, no Campo Grande, nesta segunda-feira (16). Com uma peruca ruiva e vestida de noiva, Alinne se inspirou no figurino utilizado por Rita Lee para apresentação com Os Mutantes no Festival da Canção de 1968.

Rita pediu emprestado o figurino usado pela atriz Leila Diniz na novela "O sheik de Agadir" para a apresentação e nunca devolveu à TV Globo. 

A banda Os Mutantes apresentou a canção "Caminhante Noturno" com Rita vestida de noiva, como contou em sua autobiografia, publicada em 2016.

Rita Lee e o vestido de noiva na capa do segundo disco dos Mutantes
Reprodução Crédito: Reprodução

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

