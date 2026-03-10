Leo Santana e Lore Improta curtem férias em destino luxuoso e cantor tieta cantora internacional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de março de 2026 às 20:07
Após um verão intenso de trabalho, Leo Santana e Lore Improta estão de férias em um dos destinos paradisíacos mais conhecidos no mundo, a ilha de St. Barts, queridinha dos famosos e milionários, na região do Caribe. Nesta segunda-feira (9), o cantor e a dançarina compartilharam registros no local.
Em uma das fotos do álbum aberto por Lore Improta no Instagram, Léo Santana aparece tietando a cantora internacional Ciara. "Aquela viagem que não abrimos mão, só nós dois (na verdade..???). Sempre incrível!", escreveu a bailarina, que está grávida de seu segundo filho. Os dois já são pais de Liz, de 4 anos. Léo Santana também comemorou o descanso merecido após a maratona de carnaval dos dois: "Mais uma viagem incrível ao teu lado".
Leo Santana e Lore Improta
Assim como Leo, Lore teve uma rotina intensa neste Carnaval. Além de acompanhar o esposo nos trios, Lore brilhou como musa da escola de samba Unidos do Viradouro mais uma vez na Marquês de Sapucaí, e esteve novamente no desfile das campeãs, no último dia da folia.