Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora Rita Ephrem morre aos 31 anos; jovem morreu sem respostas

Jovem teve mais de 20 intubações, sete AVCs e mobilizou milhares de seguidores com relato de sua rotina

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:04

Rita Ephrem
Rita Ephrem Crédito: Reprodução

A influenciadora Rita Ephrem morreu na noite desta quinta-feira (26), em São Paulo, aos 31 anos, após anos enfrentando uma doença autoinflamatória ultrarrara, ainda não catalogada pela medicina. Conhecida como Ritinha nas redes sociais, ela também convivia com imunodeficiência comum variável, condição que compromete o sistema imunológico e dificulta a resposta do organismo a infecções.

Nascida em Belo Horizonte, Rita era filha de pais libaneses e se mudou ainda jovem para o Líbano, onde cresceu. No país, estudou engenharia mecatrônica e construiu carreira como atleta de futsal, chegando a defender a seleção libanesa em competições internacionais.

Rita Ephrem

Rita Ephrem por Reprodução
Rita Ephrem por Reprodução
Rita Ephrem por Reprodução
Rita Ephrem por Reprodução
Rita Ephrem por Reprodução
1 de 5
Rita Ephrem por Reprodução

Os primeiros sintomas surgiram já na vida adulta, após o retorno ao Brasil. Ela passou a apresentar febres recorrentes, dores intensas, diarreia, vômitos e alterações na pressão e nos batimentos cardíacos. Durante um período, médicos não conseguiram identificar a causa do quadro.

O diagnóstico só foi possível após exames genéticos realizados em São Paulo, que apontaram uma condição autoinflamatória rara e ainda sem classificação oficial.

Leia mais

Imagem - Jota Surfista morreu de quê? Veja sintomas, fatores de risco e como prevenir as duas doenças

Jota Surfista morreu de quê? Veja sintomas, fatores de risco e como prevenir as duas doenças

Imagem - Ana Castela é diagnosticada com transtorno: 'Muitos sintomas que são fortes'

Ana Castela é diagnosticada com transtorno: 'Muitos sintomas que são fortes'

Imagem - Quais são os principais sintomas do aneurisma, doença que matou Adriana Araújo aos 49 anos

Quais são os principais sintomas do aneurisma, doença que matou Adriana Araújo aos 49 anos

Com o avanço da doença, Rita passou a depender de cuidados médicos constantes. Ao longo dos anos, enfrentou complicações graves e passou longos períodos internada, incluindo mais de três anos seguidos no hospital.

Entre os principais episódios de saúde, a influenciadora teve ao menos sete acidentes vasculares cerebrais, dezenas de tromboses, infecções generalizadas, mais de 20 intubações e cinco paradas cardíacas. Ela também enfrentou meningite, encefalite e outras inflamações sistêmicas, que deixaram sequelas motoras e respiratórias.

Devido às complicações, passou a usar suporte de oxigênio e teve limitações na locomoção.

Leia mais

Imagem - O que é mito e verdade sobre a esclerose múltipla, doença que é comum em jovens e não tem cura

O que é mito e verdade sobre a esclerose múltipla, doença que é comum em jovens e não tem cura

Imagem - Veja os sinais de alerta e como identificar a pneumonia, doença que matou Juca de Oliveira

Veja os sinais de alerta e como identificar a pneumonia, doença que matou Juca de Oliveira

Imagem - O que é e quais são os primeiros sinais da alopecia areata, doença que fez mãe de Lucas Lucco perder o cabelo

O que é e quais são os primeiros sinais da alopecia areata, doença que fez mãe de Lucas Lucco perder o cabelo

Mesmo diante do quadro delicado, Rita encontrou nas redes sociais uma forma de se conectar com o mundo. Com mais de 300 mil seguidores, compartilhava a rotina hospitalar, reflexões sobre fé e mensagens de conscientização sobre doenças raras.

A mobilização dos seguidores também ajudou a custear tratamentos fora da cobertura de planos de saúde, além de apoiar a influenciadora em disputas por acesso a terapias.

A morte foi confirmada por familiares e amigos, que prestaram homenagens nas redes sociais. “Ritinha viveu com intensidade, com fé e com um amor que tocou tantas vidas. Sua história não termina aqui”, diz um trecho da publicação.

A despedida gerou comoção entre seguidores e famosos, como Tatá Werneck, Whindersson Nunes, Gustavo Mioto, Thaeme e Sofia Liberato, que deixaram mensagens de apoio.

Rita deixa a mãe, Leila. O corpo será cremado.

Mais recentes

Imagem - Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana

Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana
Imagem - Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás

Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás
Imagem - Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

MAIS LIDAS

Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
01

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Imagem - Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
02

Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Imagem - Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil
03

Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil