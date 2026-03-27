Obesidade altera tecidos do corpo e favorece surgimento de câncer, diz estudo

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MetrópoIes
Publicado em 27 de março de 2026 às 15:53
Ao contrário do que se pensa, a obesidade não está ligada apenas a doenças metabólicas e cardiovasculares - ela também pode criar um ambiente propício para o desenvolvimento de câncer.
Um novo estudo identificou um mecanismo biológico que ajuda a explicar essa relação: o crescimento anormal de células em tecidos do corpo, processo que pode abrir caminho para tumores.
Obesidade traz riscos à saúde