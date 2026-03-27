SAÚDE

Obesidade altera tecidos do corpo e favorece surgimento de câncer, diz estudo

Estudo explica como a obesidade altera tecidos do corpo e favorece o surgimento de tumores cancerígenos

MetrópoIes

Publicado em 27 de março de 2026 às 15:53

[Edicase]O tratamento para obesidade é feito conforme as particularidades do paciente (Imagem: Peakstock | Shutterstock) Crédito: Imagem: Peakstock | Shutterstock

Ao contrário do que se pensa, a obesidade não está ligada apenas a doenças metabólicas e cardiovasculares - ela também pode criar um ambiente propício para o desenvolvimento de câncer.

Um novo estudo identificou um mecanismo biológico que ajuda a explicar essa relação: o crescimento anormal de células em tecidos do corpo, processo que pode abrir caminho para tumores.