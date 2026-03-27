ASTROLOGIA

Atração em Alta: Saiba como a energia leonina transforma a vida amorosa de 4 signos neste fim de semana (27 a 29 de março)

Veja se o seu coração está na lista dos grandes sortudos do dia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 14:14

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor nesta sexta-feira abandona as dúvidas e as inseguranças do passado para dar lugar a paixão. Com a Lua ingressando em Leão e o Sol brilhando em Áries, os relacionamentos ganham um calor muito especial. O universo nos lembra que o afeto verdadeiro floresce quando há admiração mútua, respeito ao espaço do outro e, claro, muita diversão. É o fim dos joguinhos cansativos e o início de uma fase onde o que vale é a presença real.



Os signos de Áries, Leão, Libra e Aquário serão os grandes presenteados por essa frequência. Para o ariano e o leonino, o poder de atração está no topo e o carisma é irresistível; para o libriano, as saídas em grupo podem revelar um interesse especial; e para o aquariano, o foco total vai para a generosidade mútua dentro da relação. Se existia uma monotonia ou um esfriamento recente na sua vida amorosa, as próximas horas são ideais para reacender a chama com um elogio sincero ou um encontro inusitado.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Para quem já vive um relacionamento estável, a dica é celebrar a parceria. Esqueça os problemas do trabalho na hora do jantar e foque no prazer de estarem juntos. Um passeio animado, rir de piadas internas ou simplesmente elogiar o quanto o outro está bonito hoje fará maravilhas pelo vínculo de vocês. Leão adora o reconhecimento, então não poupe palavras de incentivo e mostre o quanto você se orgulha da trajetória de quem caminha ao seu lado.

