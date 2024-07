VIVA O AMOR

Cantor Hiran surpreende namorado com pedido de casamento em show de Duda Beat em Salvador

Em meio à euforia do público, ele subiu ao palco ao lado da amiga, que parou a apresentação para dar espaço ao momento romântico

No último final de semana, a Concha Acústica de Salvador foi palco de um momento inesquecível. Durante o show da cantora Duda Beat, o baiano Hiran emocionou a todos ao pedir seu namorado, Henrique Nogueira, em casamento.

Em meio à euforia do público, ele subiu ao palco ao lado da amiga, que parou a apresentação para dar espaço ao momento romântico. Visivelmente emocionado, o cantor baiano fez um discurso, segurando as mãos do amado, até ficar de joelhos para fazer o pedido.