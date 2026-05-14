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Juju Salimeni faz tour pelo closet com mais de 300 sapatos e mostra como comprar itens de grife na promoção

Apresentadora e empresária costuma aproveitar itens de grife em promoção e revela segredo para conseguir descontos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:51

Juju Salimeni mostrou itens de luxo em vídeo publicado no YouTube
Juju Salimeni mostrou itens de luxo em vídeo publicado no YouTube Crédito: Reprodução | YouTube

Juju Salimeni compartilhou no “Vlog da Juju”, canal no YouTube, o seu dia a dia. Nesta segunda-feira (6), mostrou o closet de sua nova mansão, em Alphaville.

No espaço, ela tem uma coleção de 300 sapatos, perfumes, bolsas e roupas. Entre as grifes estão Balenciaga, Prada, Louis Vuitton e Bottega Veneta, além de uma bolsa da Chanel que ela pagou pouco mais de US$ 1 mil dólares na época e que hoje vale até mesmo de R$ 30 mil.

Juju Salimeni mostra closet

Apresentadora tem vários itens de grife por Divulgação
Apresentadora tem vários itens de grife por Divulgação
Apresentadora tem vários itens de grife por Divulgação
Apresentadora tem vários itens de grife por Divulgação
Apresentadora tem vários itens de grife por Divulgação
Apresentadora tem vários itens de grife por Divulgação
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Apresentadora tem vários itens de grife por Divulgação

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Juju costuma aproveitar promoções em bazares fora do Brasil, e conta que já teve muito mais sapatos. “Eu não sou tão viciada assim, já fui muito. Tanto que no meu closet antigo, era até maior que esse aqui. Eu cheguei a ter quase 500 pares de sapatos. Me desfiz de muita coisa porque eu acho que agora eu já estou numa fase que eu tenho mais certeza do que funciona, do que eu gosto. E outra, naquela época eu trabalhava na TV. Então assim, eu tinha várias gravações semanais. Cada gravação era uma roupa, era um sapato, era uma coisa diferente. Então por isso que eu acumulei muita coisa, entendeu? Aí aos poucos eu fui vendendo, eu gosto muito de fazer desapegos”, revelou.

Juju ainda mostrou seu primeiro sapato de grife. “Nunca vou me desfazer dele. Não uso, mas eu vou guardar sempre de recordação”, disse.

“Minha última aquisição foi essa aqui, eu demorei mais de um ano pra comprar esse sapato da Balenciaga. Por quê? Eu estava esperando entrar em promoção, eu deixei lá no meu carrinho, da Farfetch, eu deixo lá em, na lista de desejos, e cada vez que entra em promoção, aí ele avisa, só que entrava e nunca era uma promoção que eu achava realmente boa. Eu esperei, esperei, esperei, 50% de desconto, aí eu comprei”, revelou.

A apresentadora tem bolsas que valorizaram ao longo dos anos. “Por exemplo, essa chanelzinha aqui, eu comprei em Miami. Hoje eu acho que ela vale quase trinta mil. Quando eu comprei, eu devo ter pagado mil e poucos dólares. Valorizou muito”, comentou.

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