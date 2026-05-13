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Virginia Fonseca nega vitória contra Luana Piovani, mas processo está andamento

Influenciadora processou Luana Piovani após fala sobre seus filhos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 19:34

Virginia e Luana Piovani moveram processos que estão em andamento
Virginia e Luana Piovani moveram processos que estão em andamento Crédito: Rerodução | Instagram

Começaram a circular nas redes sociais informações sobre uma suposta vitória judicial da influenciadora Virginia Fonseca contra Luana Piovani após a ex de Pedro Scooby dizer que “jogava” uma maldição na influenciadora e seus filhos.

Nesta quarta-feira (13), a assessoria da influenciadora negou a informação à revista Quem. No entanto, foi informado que existe um processo em andamento entre as duas.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
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Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
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Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

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No entanto, a repercussão foi tanta que amigos próximos de Virginia chegaram a reagir às publicações. Lucas Guedes comentou “Amei”. Já Tana Lobo, decoradora das festas da influenciadora e participante do reality Poderosas do Cerrado, reagiu com emojis de aplausos.

Perfis de entretenimento publicaram que a Justiça teria condenado Luana ao pagamento de uma indenização de R$ 250 mil, além de determinar multa de R$ 25 mil caso ela voltasse a citar publicamente o nome da influenciadora. As publicações afirmavam ainda que a atriz estaria proibida de mencionar Virginia.

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Virginia Luana Piovani

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