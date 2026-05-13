Virginia Fonseca nega vitória contra Luana Piovani, mas processo está andamento

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Felipe Sena
Publicado em 13 de maio de 2026 às 19:34
Começaram a circular nas redes sociais informações sobre uma suposta vitória judicial da influenciadora Virginia Fonseca contra Luana Piovani após a ex de Pedro Scooby dizer que “jogava” uma maldição na influenciadora e seus filhos.
Nesta quarta-feira (13), a assessoria da influenciadora negou a informação à revista Quem. No entanto, foi informado que existe um processo em andamento entre as duas.
Virginia
No entanto, a repercussão foi tanta que amigos próximos de Virginia chegaram a reagir às publicações. Lucas Guedes comentou “Amei”. Já Tana Lobo, decoradora das festas da influenciadora e participante do reality Poderosas do Cerrado, reagiu com emojis de aplausos.
Perfis de entretenimento publicaram que a Justiça teria condenado Luana ao pagamento de uma indenização de R$ 250 mil, além de determinar multa de R$ 25 mil caso ela voltasse a citar publicamente o nome da influenciadora. As publicações afirmavam ainda que a atriz estaria proibida de mencionar Virginia.