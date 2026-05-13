CASO JUDICIAL

Virginia Fonseca nega vitória contra Luana Piovani, mas processo está andamento

Influenciadora processou Luana Piovani após fala sobre seus filhos

Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 19:34

Virginia e Luana Piovani moveram processos que estão em andamento Crédito: Rerodução | Instagram

Começaram a circular nas redes sociais informações sobre uma suposta vitória judicial da influenciadora Virginia Fonseca contra Luana Piovani após a ex de Pedro Scooby dizer que “jogava” uma maldição na influenciadora e seus filhos.

Nesta quarta-feira (13), a assessoria da influenciadora negou a informação à revista Quem. No entanto, foi informado que existe um processo em andamento entre as duas.

Virginia 1 de 43

No entanto, a repercussão foi tanta que amigos próximos de Virginia chegaram a reagir às publicações. Lucas Guedes comentou “Amei”. Já Tana Lobo, decoradora das festas da influenciadora e participante do reality Poderosas do Cerrado, reagiu com emojis de aplausos.