SAÚDE

Saiba estado de saúde de Marcos Oliveira, o Beiçola, após passar por cirurgia de emergência

Ator foi submetido a procedimento para correção de hérnia nesta quarta-feira (13);

Kamila Macedo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:45

Marcos Oliveira Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O ator Marcos Oliveira, eternizado pelo personagem Beiçola de “A Grande Família”, foi internado às pressas nesta quarta-feira (13) para realizar uma cirurgia de emergência decorrente de uma hérnia. De acordo com Rose Scalco, amiga pessoal do artista, o procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências e o paciente já se encontra em recuperação.

O quadro clínico de Oliveira é considerado estável e, segundo os relatos, ele apresenta uma recuperação considerada satisfatória pela equipe médica. Caso a evolução positiva se mantenha nos próximos dias, a previsão é que o ator receba alta hospitalar na sexta-feira (15). Rose aproveitou o comunicado para expressar gratidão pelas mensagens de apoio: "Obrigada a todos pelo carinho com ele! E vamos em frente!".

Marcos Oliveira, o Beiçola 1 de 25

A hospitalização ocorre em um período em que o nome do ator esteve em evidência devido a declarações polêmicas sobre o Retiro dos Artistas, onde reside atualmente. Em entrevista à revista Veja, Marcos detalhou seu desconforto com a convivência coletiva e a forma como outros moradores agem.

"Viver aqui é ótimo, só que tem que se adaptar. Aqui não tem uma conduta geral para conviver. E aí você vai e aguenta. Na hora do almoço, é uma refeição que eles falam pra caralh*. Gritam, a relação deles é gritar", disparou o artista na ocasião.

Marcos também criticou o comportamento dos outros moradores que residem no Retiro dos Artistas. "É uma coisa meio… Eu falo assim, ‘você pode sair da favela, mas a favela nunca sai de você’. O comportamento é muito mal-educado. Então eu fico quieto, vou lá, aguento numa boa, mas aqui, depois dos 70, 80 anos, não tem mais respeito, então f*da-se, deixa o pessoal falar. E eles não têm o hábito de um ir na casa do outro. Então eles preferem na hora da refeição fazer algum comentário. E só falam sobre o passado. E aí, bicho, eu não estou no passado", completou.

Outra questão abordada pelo ator foi a sexualidade no envelhecimento, tema que ele considera negligenciado no ambiente em que vive. "A gente, que é mesmo que é velho, a sexualidade existe. No inconsciente, à noite, você tem desejos, entendeu? Sexuais noturnos. E isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer, para não ter mais relação", desabafou.