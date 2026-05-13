DÍVIDA

Entenda a polêmica envolvendo Isabelle Drummond com dívida de R$ 56 mil na Justiça

Atriz quitou débito ligado a imóvel comercial na Barra da Tijuca, mas ainda enfrenta pendências cadastrais após processo judicial

Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 22:14

Isabelle Drummond Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Isabelle Drummond precisou recorrer à Justiça do Rio de Janeiro após uma cobrança envolvendo débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo relacionados a um imóvel comercial localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a atriz se tornou alvo de uma execução fiscal movida pelo Município do Rio por causa de pendências acumuladas entre os anos de 2021, 2023 e 2024.

Inicialmente, a cobrança girava em torno de R$ 46,5 mil, mas o valor acabou aumentando ao longo do processo por causa da incidência de juros, multa e correção monetária previstos na legislação tributária. Ao final, a dívida chegou a R$ 56.035,77.

Isabelle Drummond 1 de 11

De acordo com os autos, a Prefeitura solicitou a citação da artista para pagamento do débito em até cinco dias ou apresentação de garantia judicial. Caso isso não acontecesse, medidas como bloqueio bancário e penhora de bens poderiam ser adotadas.

Os valores detalhados no processo foram divididos entre R$ 15.004,26 referentes a 2021, R$ 18.120,59 de 2023 e R$ 13.465,66 ligados ao exercício de 2024.

Em fevereiro deste ano, a execução fiscal chegou a ser suspensa após a formalização de um parcelamento. Pouco tempo depois, a defesa de Isabelle informou à Justiça que o valor total foi quitado em março de 2026 por meio de PIX, dentro do prazo estipulado pela guia emitida pela Prefeitura do Rio.

Mesmo com o pagamento integral da dívida, a situação ainda não teria sido completamente regularizada nos sistemas administrativos. Segundo a manifestação apresentada pela defesa, permanecem registros vinculados ao CPF da atriz em cadastros de inadimplência, o que motivou o pedido de retirada das restrições.

Até a última atualização do processo, o caso aguardava a confirmação formal da quitação por parte do Município para que a execução fiscal pudesse ser oficialmente encerrada.