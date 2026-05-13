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Whindersson diz que já ganhou R$ 40 milhões em um ano e chocou ao revelar destino do dinheiro: ‘Gastei com droga’

Humorista abriu o jogo sobre vícios, dinheiro e vontade de abandonar a carreira durante entrevista descontraída

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:14

Whindersson Nunes revelou que já faturou R$ 40 milhões em um ano, mas gastou toda a fortuna
Whindersson Nunes revelou que já faturou R$ 40 milhões em um ano, mas gastou toda a fortuna Crédito: Reprodução

Whindersson Nunes surpreendeu ao fazer uma revelação inesperada sobre sua vida financeira e os excessos do passado. Durante participação em uma entrevista no canal de Maya Massafera, o humorista contou que já chegou a faturar cerca de R$ 40 milhões em apenas um ano, mas acabou gastando praticamente todo o valor.

O assunto surgiu enquanto Whindersson comentava sobre a vontade que sente, às vezes, de abandonar tudo e desaparecer dos holofotes. Apesar do desejo, ele explicou que ainda precisa continuar trabalhando. “Tenho nesse momento, mas não tenho dinheiro guardado. Brinquei demais na vida. Tenho que trabalhar um tempinho”, afirmou.

Na sequência, o influenciador fez a declaração que rapidamente repercutiu nas redes sociais. Sem rodeios, Whindersson revelou que perdeu uma fortuna em meio aos problemas com drogas e exageros da rotina intensa que viveu no auge da fama. “Já teve ano aí que eu ganhei uns R$ 40 milhões. E gastei tudo com droga”, disse.

A fala chamou atenção justamente por expor um lado mais vulnerável do artista, que nos últimos anos passou a abordar publicamente questões ligadas à saúde mental, vícios e momentos difíceis enfrentados fora dos palcos.

Whindersson Nunes

Whindersson Nunes por Reprodução/Instagram
Whindersson Nunes por Reprodução/Instagram
Whindersson Nunes por Reprodução/Instagram
Whindersson Nunes por Reprodução/Instagram
Whindersson Nunes por Reprodução/Instagram
Whindersson Nunes por Reprodução/Instagram
Whindersson Nunes por Reprodução/Instagram
Whindersson Nunes por Reprodução/Instagram
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Whindersson Nunes por Reprodução/Instagram

Mesmo mantendo o tom descontraído durante a conversa, Whindersson também deu sinais de desgaste com a vida pública e a pressão constante da carreira. O humorista já comentou em outras ocasiões sobre a necessidade de desacelerar e buscar uma rotina mais tranquila, longe da intensidade da internet e dos compromissos profissionais.

Nas redes sociais, o trecho da entrevista rapidamente viralizou e dividiu opiniões entre fãs, que reagiram tanto com preocupação quanto com mensagens de apoio ao artista.

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Whindersson Nunes Maya Massafera

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