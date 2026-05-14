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Leonardo abre o jogo sobre cenas de nudez e diverte João Guilherme: 'Vergonha eu tenho'

Pai e filho protagonizaram momento descontraído em pré-estreia de longa-metragem "O Rei da Internet"

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 20:12

João Guilherme é o sexto filho do cantor Leonardo
João Guilherme é o sexto filho do cantor Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Leonardo e seu filho caçula, João Guilherme, protagonizaram uma cena divertida durante entrevista após a pré-estreia do filme "O Rei da Internet", em Goiânia. O ator, que é o protagonista do longa, foi recebido pela família paterna na cidade. Além do cantor e da madrasta, Poliana, os irmãos Zé Felipe e Matheus Vargas também prestigiaram o evento.

Aproveitando o encontro, João Guilherme fez perguntas ao pai conectadas ao enredo da trama, que conta a história de Daniel Nascimento, um dos maiores hackers do Brasil. Com classificação indicativa para maiores de 18 anos, a produção contém cenas sexuais, beijos triplos, violência e uso de substâncias.

No filme, o ator aparece em cenas de nudez parcial. Ao ser questionado se aceitaria gravar cenas de nudez caso fosse ator, Leonardo respondeu sem rodeios: "Não, tranquilo não, né? Mas assim, como profissional…". João então brincou que o pai não teria vergonha, e o cantor explicou: "Vergonha tenho, mas demorou, né? Mas eu gravaria, assim, com um pouco de vergonha. É porque não tem só a gente…", disse ele sobre os profissionais por trás das câmeras.

João Guilherme e Leonardo

João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais
Margareth Serrão, Poliana Rocha, João Guilherme, Zé Felipe, Maria Alice, Leonardo, Virginia Fonseca e Maria Flor por Reprodução/Instagram
João Guilherme e Leonardo por Reprodução/Instagram
João Guilherme e seu pai, Leonardo por Reprodução / Instagram / TV Globo
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João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais

Na segunda pergunta, João quis saber qual sistema o pai hackearia se tivesse o mesmo poder do personagem. "Eu faria o mesmo que ele fazia: hackeava os bancos. Eu acho que eu mais entrava nos bancos mesmo, porque o banco ganha muito", admitiu o sertanejo.

Para encerrar, o ator perguntou qual seria o nome da comunidade de Leonardo no antigo Orkut. O cantor revelou que não tem muita intimidade com as redes sociais e que o filme o ajudou a entender mais sobre o ambiente digital. "Cara, você sabe que eu não sou muito bom... hoje vendo a premiere do filme, eu pude entender mais um pouco da internet, que eu sou muito ruim, eu só tenho WhatsApp, não tenho mais nada", afirmou.

Mesmo assim, ele decidiu que o nome do grupo seria "Bora Tomar Uma", música gravada em parceria com Bruno e Marrone. Animado, Leonardo cantou um trecho da canção: "Bora tomar uma, bora, bora tomar uma…", arrancando risadas do filho. João Guilherme elogiou a escolha, reforçando que trechos de músicas funcionam bem para nomes de grupos.

O filme estreia oficialmente nesta quinta-feira (14), nos cinemas.

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Filme João Guilherme Leonardo

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