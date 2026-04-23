NOSTALGIA

Lembra dela? Veja como está Luiza Rabello, do meme ‘Menos Luiza, que está no Canadá’

Paraibana detalha como a exposição interrompeu seu intercâmbio e exigiu sete anos de terapia

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:45

Atualmente, Luiza Rabello tem 29 anos e é dentista Crédito: Reprodução/Instagram

Talvez o nome Luiza Rabello não seja tão conhecido nacionalmente, mas a dona dele ficou marcada na memória dos brasileiros como a protagonista do meme “Luiza, que está no Canadá”. O episódio, ocorrido em 2012, viralizou nas redes sociais após o pai dela, Gerardo Rabello, fazer o comentário em um comercial imobiliário. No vídeo, ele reunia a família para recomendar um empreendimento, mas citava a ausência da filha.

“Fiz questão de reunir toda a minha família, menos a Luiza, que está no Canadá”, disse ele na época. A frase rapidamente ganhou repercussão em todo o país.

Luiza, que tinha apenas 17 anos na ocasião, utilizou as redes sociais para relatar como o episódio interferiu em sua trajetória. “Oi, meu nome é Luiza e eu voltei do Canadá. E sim, se você estava em 2012 na internet, você sabe que meme é esse. E sim, sou eu, mas não estou mais no Canadá”, brincou, anos após o acontecimento.

A situação ocorreu enquanto Luiza realizava um intercâmbio. Segundo ela, a repercussão do meme afetou sua permanência no exterior, forçando um retorno ao Brasil antes do previsto. “Quando eu fui para o Canadá, eu tinha apenas 17 anos e estava no segundo ano do ensino médio”, explicou. “Fui para fazer o high school e cursar as matérias necessárias para convalidar minhas notas pelo MEC aqui no Brasil”, afirmou.

Como está Luiza Rabello, de "Menos Luiza, que está no Canadá" 1 de 7

Inicialmente, ela pretendia ficar seis meses no país. No entanto, o vídeo viralizou e comprometeu seu contrato de intercâmbio em Toronto. “Todo esse bafafá de Luiza do Canadá [...] infringiu o contrato do meu intercâmbio. Eu estava em casa de família lá no Canadá [...] tive que voltar antes do tempo e não concluí as minhas provas lá”, relatou.

Como não finalizou as atividades acadêmicas na escola canadense, Luiza enfrentou dificuldades para validar os estudos no Brasil. O MEC não aceitou as notas parciais, o que a impediu de passar de ano regularmente. “Quando eu fui validar minhas notas, o MEC não aceitou”, disse. Diante da escolha entre refazer o segundo ano ou buscar um supletivo, ela optou pela segunda via e concluiu o ensino médio antes da hora: “Fiz o supletivo e concluí o ensino médio assim, do nada”.

Após o colégio, sua trajetória acadêmica também passou por mudanças. Luiza cursou arquitetura por três semestres, mas desistiu por falta de identificação. Em seguida, ingressou na área da saúde e se formou em odontologia. “Passei, concluí odontologia e cá estou. Sou odontopediatra”, comentou.

Luiza também descreveu o impacto da exposição sobre a família que a recebia no Canadá. “A imprensa brasileira é o cão; tinha emissora de televisão com representante no Canadá me procurando lá”, relembrou. “É uma exposição da residência da família canadense [...] eles não têm obrigação nenhuma de expor onde moram.”

De acordo com a dentista, a decisão de retornar antecipadamente também tinha relação com sua segurança. A repercussão do meme se prolongou e Luiza chegou a virar chacota em sua cidade, onde relatou ter sofrido ataques. Ao refletir sobre o caso, ela pontua o peso da internet: “Eu quis trazer esse assunto para mostrar o impacto da internet na vida das pessoas. Eu estava num período muito crucial. Até hoje, penso como poderia ter sido minha vida”.