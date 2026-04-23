Lembra dela? Veja como está Luiza Rabello, do meme ‘Menos Luiza, que está no Canadá’

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:45
Talvez o nome Luiza Rabello não seja tão conhecido nacionalmente, mas a dona dele ficou marcada na memória dos brasileiros como a protagonista do meme “Luiza, que está no Canadá”. O episódio, ocorrido em 2012, viralizou nas redes sociais após o pai dela, Gerardo Rabello, fazer o comentário em um comercial imobiliário. No vídeo, ele reunia a família para recomendar um empreendimento, mas citava a ausência da filha.
“Fiz questão de reunir toda a minha família, menos a Luiza, que está no Canadá”, disse ele na época. A frase rapidamente ganhou repercussão em todo o país.
Luiza, que tinha apenas 17 anos na ocasião, utilizou as redes sociais para relatar como o episódio interferiu em sua trajetória. “Oi, meu nome é Luiza e eu voltei do Canadá. E sim, se você estava em 2012 na internet, você sabe que meme é esse. E sim, sou eu, mas não estou mais no Canadá”, brincou, anos após o acontecimento.
A situação ocorreu enquanto Luiza realizava um intercâmbio. Segundo ela, a repercussão do meme afetou sua permanência no exterior, forçando um retorno ao Brasil antes do previsto. “Quando eu fui para o Canadá, eu tinha apenas 17 anos e estava no segundo ano do ensino médio”, explicou. “Fui para fazer o high school e cursar as matérias necessárias para convalidar minhas notas pelo MEC aqui no Brasil”, afirmou.
Como está Luiza Rabello, de "Menos Luiza, que está no Canadá"
Inicialmente, ela pretendia ficar seis meses no país. No entanto, o vídeo viralizou e comprometeu seu contrato de intercâmbio em Toronto. “Todo esse bafafá de Luiza do Canadá [...] infringiu o contrato do meu intercâmbio. Eu estava em casa de família lá no Canadá [...] tive que voltar antes do tempo e não concluí as minhas provas lá”, relatou.
Como não finalizou as atividades acadêmicas na escola canadense, Luiza enfrentou dificuldades para validar os estudos no Brasil. O MEC não aceitou as notas parciais, o que a impediu de passar de ano regularmente. “Quando eu fui validar minhas notas, o MEC não aceitou”, disse. Diante da escolha entre refazer o segundo ano ou buscar um supletivo, ela optou pela segunda via e concluiu o ensino médio antes da hora: “Fiz o supletivo e concluí o ensino médio assim, do nada”.
Após o colégio, sua trajetória acadêmica também passou por mudanças. Luiza cursou arquitetura por três semestres, mas desistiu por falta de identificação. Em seguida, ingressou na área da saúde e se formou em odontologia. “Passei, concluí odontologia e cá estou. Sou odontopediatra”, comentou.
Luiza também descreveu o impacto da exposição sobre a família que a recebia no Canadá. “A imprensa brasileira é o cão; tinha emissora de televisão com representante no Canadá me procurando lá”, relembrou. “É uma exposição da residência da família canadense [...] eles não têm obrigação nenhuma de expor onde moram.”
De acordo com a dentista, a decisão de retornar antecipadamente também tinha relação com sua segurança. A repercussão do meme se prolongou e Luiza chegou a virar chacota em sua cidade, onde relatou ter sofrido ataques. Ao refletir sobre o caso, ela pontua o peso da internet: “Eu quis trazer esse assunto para mostrar o impacto da internet na vida das pessoas. Eu estava num período muito crucial. Até hoje, penso como poderia ter sido minha vida”.
Luiza Rabello vive em João Pessoa, na Paraíba e atualmente tem 29 anos. Casada desde 2021, ela é mãe de dois filhos. Sobre a superação dos traumas da exposição, ela revela que o processo demandou acompanhamento profissional. “Eu tive que fazer sete anos de terapia por conta do ‘Luiza do Canadá’, tá bom pra vocês? Pra superar só isso, viu?”, concluiu.