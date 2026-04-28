TURISMO

Sanfoneiro famoso constrói cidade cenográfica dedicada ao Forró em pleno interior do Brasil, e vila vira destino no São João

Localizada em Olho D’Água do Borges, a vila cenográfica que resgata o sertão das décadas de 30 e 40 foi oficialmente reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do estado



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06:00

Idealizada pelo cantor Dorgival Dantas, a Cidade do Forró une história, estrutura funcional e impacto social, transformando-se no novo motor da economia do Oeste Potiguar Crédito: Reprodução YT/TV CHICO COBRA D’ÁGUA

Localizado na mesorregião Oeste Potiguar, a cerca de 300 quilômetros de Natal, uma fazenda particular em Olho D’Água do Borges deixou de ser apenas uma propriedade rural para se tornar um santuário da memória nordestina.

Idealizada pelo cantor e compositor Dorgival Dantas, a Cidade do Forró é uma vila cenográfica que transporta o visitante diretamente para os vilarejos do interior das décadas de 1930 e 1940.

Inaugurado em 2023 na Fazenda Tome Xote, o espaço não foi pensado apenas como um cenário de cinema, mas como uma estrutura funcional. Quem caminha pelas ruas da cidadela encontra réplicas fiéis de uma prefeitura, escola, bodega, igreja, cabaré e até uma delegacia com cadeia.

Cidade do Forró, Rio Grande do Norte 1 de 5

Por dentro, as casas são completas: possuem camas, banheiros, decoração rústica com rádios antigos e quadros de santos, além de conforto moderno, como climatização.

Patrimônio e Cultura

O impacto do projeto foi tão significativo que, em maio de 2024, a Cidade do Forró foi oficialmente reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Norte.

Para Dorgival Dantas, que também recebeu o título de embaixador do turismo do estado, a vila é a realização de um sonho de infância. "A imagem que foi ficando para mim foi dessas casinhas, do vilarejo... é um sertão dentro do sertão", explica o artista.

Além de preservar a estética de época, o local tem um papel social e cultural ativo. A igreja da vila foi planejada para receber celebrações reais, e o cantor mantém o plano de realizar casamentos comunitários para moradores da região que não têm condições de custear uma cerimônia.

O motor da economia local

A Cidade do Forró tornou-se o palco principal do Derradeiro de Maio, evento que marca simbolicamente a abertura do São João no Nordeste. A festa atrai anualmente milhares de pessoas e transforma a rotina de Olho D’Água do Borges.

O reflexo na economia é direto: a única pousada da cidade chega a lotar com meses de antecedência, forçando turistas a buscarem abrigo em municípios vizinhos como Patu e Caraúbas, ou até em casas de moradores locais que são alugadas especialmente para o período.

O comércio e o setor gastronômico também celebram o movimento, com restaurantes reforçando estoques para atender à demanda gerada pelo fluxo turístico.