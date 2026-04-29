Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Roger Sweet, criador do He-Man, aos 91 anos

Morte acontece às vésperas do lançamento do novo filme da franquia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:55

Criador do He-Man, Roger Sweet   Crédito: Divulgação

Roger Sweet, o designer visionário por trás da criação do He-Man, faleceu na última terça-feira (28), aos 91 anos. A notícia foi confirmada por sua viúva, Marlene, ao site TMZ. Sweet vivia em um centro de cuidados nos Estados Unidos, onde recebia tratamento para um quadro avançado de demência.

He-Man ganhará live action em 2026

Cena de He-Man, que ganha live action em 2026 por Divulgação
Criador do He-Man, Roger Sweet morre aos 91 anos por Divulgação
Criador do He-Man, Roger Sweet morre aos 91 anos por Divulgação
He-Man e os Mestres do universo por Divulgação
Criador do He-Man, Roger Sweet morre aos 91 anos por Divulgação
Jared Leto como Esqueleto para live action de vHe-Man por Divulgação
Nicholas Galitzine como He-Man por Divulgação
Criador do He-Man, Roger Sweet morre aos 91 anos por Divulgação
1 de 8
Cena de He-Man, que ganha live action em 2026 por Divulgação

A jornada de Sweet para manter seu tratamento mobilizou fãs recentemente. Em fevereiro deste ano, Marlene organizou uma vaquinha online que arrecadou cerca de US$ 95 mil para custear as despesas médicas, contando inclusive com uma doação da Fundação Mattel. Roger foi uma peça-chave na empresa desde a década de 70, mas foi em 1982 que ele mudou a história do entretenimento ao apresentar o protótipo que se tornaria o líder dos 'Mestres do Universo'.

Roger Sweet usou um boneco antigo da linha Big Jim e aplicou argila para 'turbinar' a musculatura, criando o visual icônico de um guerreiro bárbaro. A ideia foi aprovada de imediato pela diretoria da Mattel e deu origem a um império que rendeu quadrinhos, séries animadas e o clássico filme de 1987 estrelado por Dolph Lundgren.

Leia mais

Imagem - Fátima Bernardes e filha anunciam projeto juntas: 'Nunca imaginamos trabalhar lado a lado'

Fátima Bernardes e filha anunciam projeto juntas: 'Nunca imaginamos trabalhar lado a lado'

Imagem - Daniela Mercury se pronuncia após polêmica com Edson Gomes em Salvador; leia na íntegra

Daniela Mercury se pronuncia após polêmica com Edson Gomes em Salvador; leia na íntegra

Imagem - Vilão em 'A Nobreza do Amor', Lázaro Ramos aproveita folga em restaurante badalado de Salvador

Vilão em 'A Nobreza do Amor', Lázaro Ramos aproveita folga em restaurante badalado de Salvador

A partida de Sweet acontece às vésperas do lançamento do novo filme da franquia nos cinemas. O novo longa em live-action, batizado de 'Mestres do Universo', tem estreia marcada para o dia 4 de junho de 2026 no Brasil.

Com direção de Travis Knight (Bumblebee) e estrelado por Nicholas Galitzine (o príncipe Adam), o filme contará a história de como um jovem caído na Terra descobre seu passado intergaláctico e precisa retornar a Eternia para impedir os planos do vilão Esqueleto.

Leia mais

Imagem - 'Nada voltou a ser o mesmo': Filha de Caroline Bittencourt faz homenagem à mãe 7 anos após morte

'Nada voltou a ser o mesmo': Filha de Caroline Bittencourt faz homenagem à mãe 7 anos após morte

Imagem - José de Abreu entra em briga de Virginia e Luana Piovani e ataca Dado Dolabella; entenda

José de Abreu entra em briga de Virginia e Luana Piovani e ataca Dado Dolabella; entenda

Imagem - Daniela Mercury se pronuncia após polêmica com Edson Gomes em Salvador; leia na íntegra

Daniela Mercury se pronuncia após polêmica com Edson Gomes em Salvador; leia na íntegra

Tags:

Morre Morte He-man Roger Sweet

Mais recentes

Imagem - Dinheiro no bolso: Saiba quais signos terão sorte nos negócios até o final da semana (29 de abril a 2 de maio)

Dinheiro no bolso: Saiba quais signos terão sorte nos negócios até o final da semana (29 de abril a 2 de maio)
Imagem - Influenciador Lucas Rangel tem cartão de crédito clonado e prejuízo de R$ 15 mil

Influenciador Lucas Rangel tem cartão de crédito clonado e prejuízo de R$ 15 mil
Imagem - Quanto Ana Paula Renault ganha por mês com o prêmio do BBB 26; confira

Quanto Ana Paula Renault ganha por mês com o prêmio do BBB 26; confira