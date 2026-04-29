LUTO

Morre Roger Sweet, criador do He-Man, aos 91 anos

Morte acontece às vésperas do lançamento do novo filme da franquia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:55

Criador do He-Man, Roger Sweet Crédito: Divulgação

Roger Sweet, o designer visionário por trás da criação do He-Man, faleceu na última terça-feira (28), aos 91 anos. A notícia foi confirmada por sua viúva, Marlene, ao site TMZ. Sweet vivia em um centro de cuidados nos Estados Unidos, onde recebia tratamento para um quadro avançado de demência.

He-Man ganhará live action em 2026 1 de 8

A jornada de Sweet para manter seu tratamento mobilizou fãs recentemente. Em fevereiro deste ano, Marlene organizou uma vaquinha online que arrecadou cerca de US$ 95 mil para custear as despesas médicas, contando inclusive com uma doação da Fundação Mattel. Roger foi uma peça-chave na empresa desde a década de 70, mas foi em 1982 que ele mudou a história do entretenimento ao apresentar o protótipo que se tornaria o líder dos 'Mestres do Universo'.

Roger Sweet usou um boneco antigo da linha Big Jim e aplicou argila para 'turbinar' a musculatura, criando o visual icônico de um guerreiro bárbaro. A ideia foi aprovada de imediato pela diretoria da Mattel e deu origem a um império que rendeu quadrinhos, séries animadas e o clássico filme de 1987 estrelado por Dolph Lundgren.

A partida de Sweet acontece às vésperas do lançamento do novo filme da franquia nos cinemas. O novo longa em live-action, batizado de 'Mestres do Universo', tem estreia marcada para o dia 4 de junho de 2026 no Brasil.