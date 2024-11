FAMOSOS

Paula Fernandes se irrita com acusações de antipatia: ‘Estou de saco cheio’

Cantora usou as redes sociais para pedir fim aos boatos sobre ela

"Estou de saco cheio. Eu não consigo entender de onde veio, de onde saiu isso, parece boicote. Não sei o que acontece, não sei por que isso está se arrastando há tantos anos, mas vocês têm que acabar com isso”, disparou a cantora em seu perfil no Instagram.

"Gente, já deu. Acho que agora vocês podem me deixar em paz. Deixem a minha vida em paz, porque isso tem me atrapalhado tanto, vocês não têm noção. Porque as pessoas acreditam que eu sou antipática, e eu não sou", contou.

Entre as especulações, Paula recordou uma história específica. "Disseram que eu mandei quebrar uma parede para colocar uma bicicleta ergométrica no quarto. Esse é o nível de criatividade das pessoas para tentar prejudicar alguém que nunca fez mal a ninguém", disse.

A artista também rebateu as acusações de que ela fala mal de cidades por onde passa. "Gente, eu sou da roça, vim do nada. Lá onde cresci, nem luz elétrica tinha. Como eu falaria mal das cidades que me recebem e me convidam para tocar? Eu nem peço cama no camarim", desabafou.