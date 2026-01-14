MODA

Tendência das unhas super curtas está na moda em 2026, mas dessa cor

A cor chocolate brown é a escolha ideal para quem busca elegância e facilidade

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:00

Saiba como o estilo funcional está transformando definitivamente o setor da beleza global Crédito: Freepik

Ser prático tornou-se o novo sinônimo de ser chique no universo da estética moderna.

As projeções para 2026 revelam que o público agora prefere um retorno ao essencial, deixando para trás as unhas compridas. Essa mudança reflete um desejo por uma rotina mais simples e visualmente leve.

Fortalecimento das unhas 1 de 8

Praticidade como escolha estética

As unhas curtas deixaram de ser uma necessidade cotidiana para virar um símbolo de elegância minimalista. Muitas mulheres agora optam deliberadamente pelo comprimento mínimo para alinhar o visual aos seus valores de simplicidade.

Essa tendência acompanha a evolução das roupas e da maquiagem, que buscam harmonia e discrição. Desse modo, a beleza funcional ganha força total, mostrando que o cuidado pessoal pode ser prático e sofisticado.

O chocolate brown em foco

A técnica italiana de acabamento está ganhando espaço ao substituir estilos tradicionais e mais chamativos. Segundo especialistas do ramo, o marrom-escuro será a cor dominante nas mãos das mulheres mais antenadas na próxima temporada.

Esse tom traz um ar contemporâneo e refinado que combina perfeitamente com qualquer tom de pele. Como afirmam as especialistas Daisy Kalnina e Margaret Dabbs OBE, a “expressividade não depende de comprimento”, e o chocolate brown traduz exatamente essa mensagem de força.

Presença em editoriais e mídia

Grandes publicações de moda destacam cada vez mais o uso de tons terrosos em unhas supercurtas e bem cuidadas. Além disso, a cultura pop abraçou essa estética, exibindo-a em filmes e séries de grande sucesso atual.

Esses exemplos ajudam a consolidar a ideia de que o básico pode ser extremamente impactante e moderno. Consequentemente, o marrom chocolate deixa de ser apenas uma cor para se tornar um ícone de estilo.

A consolidação do visual básico

O mercado de beleza já confirmou que 2026 será o ano da funcionalidade e da estética extremamente limpa. As unhas curtas em marrom escuro representam o auge desse movimento que valoriza a sofisticação sem esforço.