Tendência das unhas super curtas está na moda em 2026, mas dessa cor

Agência Correio
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:00
Ser prático tornou-se o novo sinônimo de ser chique no universo da estética moderna.
As projeções para 2026 revelam que o público agora prefere um retorno ao essencial, deixando para trás as unhas compridas. Essa mudança reflete um desejo por uma rotina mais simples e visualmente leve.
Fortalecimento das unhas
As unhas curtas deixaram de ser uma necessidade cotidiana para virar um símbolo de elegância minimalista. Muitas mulheres agora optam deliberadamente pelo comprimento mínimo para alinhar o visual aos seus valores de simplicidade.
Essa tendência acompanha a evolução das roupas e da maquiagem, que buscam harmonia e discrição. Desse modo, a beleza funcional ganha força total, mostrando que o cuidado pessoal pode ser prático e sofisticado.
A técnica italiana de acabamento está ganhando espaço ao substituir estilos tradicionais e mais chamativos. Segundo especialistas do ramo, o marrom-escuro será a cor dominante nas mãos das mulheres mais antenadas na próxima temporada.
Esse tom traz um ar contemporâneo e refinado que combina perfeitamente com qualquer tom de pele. Como afirmam as especialistas Daisy Kalnina e Margaret Dabbs OBE, a “expressividade não depende de comprimento”, e o chocolate brown traduz exatamente essa mensagem de força.
Grandes publicações de moda destacam cada vez mais o uso de tons terrosos em unhas supercurtas e bem cuidadas. Além disso, a cultura pop abraçou essa estética, exibindo-a em filmes e séries de grande sucesso atual.
Esses exemplos ajudam a consolidar a ideia de que o básico pode ser extremamente impactante e moderno. Consequentemente, o marrom chocolate deixa de ser apenas uma cor para se tornar um ícone de estilo.
O mercado de beleza já confirmou que 2026 será o ano da funcionalidade e da estética extremamente limpa. As unhas curtas em marrom escuro representam o auge desse movimento que valoriza a sofisticação sem esforço.
Ao priorizar o essencial, o setor da beleza reforça que a verdadeira elegância reside nos pequenos detalhes. Portanto, prepare-se para ver mãos impecáveis, curtas e escuras dominando as ruas e os eventos sociais.